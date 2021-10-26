Медикаментозное прерывание беременности в Украине практикуется уже довольно длительный срок – с 2002 года. За это время врачами накоплен достаточный опыт, чтобы говорить об эффективности абортивной таблетки, противопоказаниях к ее применению и возможных осложнениях.

Обо всем этом Фактам ICTV рассказала акушер-гинеколог одной из киевских клиник Ирина Забродская.

— Прерывание беременности с помощью медикаментозных препаратов, то есть без хирургического вмешательства, можно назвать одним из щадящих для женского организма, — говорит врач.

По ее словам, неудачные результаты фармацевтического аборта наблюдаются в 2-7% случаев. Здесь очень важно учитывать такие факторы, как:

состояние здоровья женщины на момент обращения

некомпетентность специалиста в рекомендациях по дозировке препарата

игнорирование самой женщиной врачебных предписаний

Срок, на котором можно прервать беременность с помощью таблетки не должен превышать полтора месяца. Следует также знать, что просто пойти в аптеку и купить таблетку от беременности не получится – ее, в качестве платной услуги сегодня широко предлагают в медицинских клиниках. Стоимость — от 1,5 тыс. гривен. Плюс необходимые анализы и обследования.

При этом консультанты распишут во всех красках преимущества этого метода: дескать, нетравмирующий, без пагубного влияния наркоза, без риска инфицирования. И главное – без травмирующих женскую психику обстоятельств, сопряженных с классическим абортом.

— Радужную картинку несколько портит одно обстоятельство – препарат мало исследован. Кроме того, практически у каждого прерывания беременности, независимо от способа, есть последствия, которые могут сказаться через несколько лет, — рассказывает Ирина Забродская.

По ее словам, пока точно известно, что абортивная таблетка оказывает определенное воздействие на органы и системы, которые вырабатывают так называемый гормон беременности – прогестерон.

Но как поведут себя в дальнейшем эти органы и системы сказать сложно. Это могут быть и нерегулярные месячные, и кровотечения, и предопухолевые состояния.

Редко, но случается, что препарат не оказывает своего действия и врачам приходится проводить выскабливание.

Противопоказания к абортивной таблетке

Перед тем, как выписать таблетку врач должен обязательно расспросить пациентку о заболеваниях, которыми она страдает. Это могут быть сердечно-сосудистые патологии, расстройства желудочно-кишечного тракта, проблемы с почками и надпочечниками.

Одним словом, однозначно безопасными и 100% эффективным таблетки для прерывания беременности назвать нельзя. Как и всякий аборт, этот метод чреват своими непредсказуемыми последствиями.