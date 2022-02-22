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Топ-5 советов дерматолога: как избавиться от крапивницы в домашних условиях

22 февраля 2022, 10:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
крапивница
Источник: Depositphotos

Американский дерматолог из Чикаго Данило Дель Кампо рассказал, как быстро и эффективно избавиться от крапивницы в домашних условиях.

Крапивница – достаточно распространенная кожная реакция. Внешне она проявляется в виде волдырей округлой формы, которые напоминают ожоги крапивой.

К счастью, крапивница обычно безвредна и недолговечна, говорит дерматолог из Чикаго.

По его словам, крапивница обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. В целом проходит за сутки.

Крапивницу могут вызвать несколько факторов, в том числе:

  • солнечный свет
  • стресс
  •  аллергическая реакция на пищу или лекарство.

В то время заболевать крапивницей может любой человек, люди с экземой и курильщики все же подвергаются повышенному риску.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть крапивница наряду с любым из следующих симптомов:

  • проблемы с глотанием
  • головокружение или слабость
  • отек во рту или горле
  • учащенное сердцебиение
  • одышка или затрудненное дыхание.

Если у вас более темная кожа, крапивница часто бывает того же цвета или немного темнее. На светлой коже крапивница будет красной или розовой.

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Дель Кампо предложил следующие советы по избавлению от крапивницы:

  • облегчите зуд с помощью прохладной влажной салфетки, крема или лосьона
  • старайтесь не расчесывать высыпания, это еще сильнее раздражает кожу
  • примите теплую ванну, только не трите зудящую кожу мочалкой
  • используйте моющее средство без запаха, поскольку отдушка может раздражать кожу
  • оденьте свободную одежду из 100% хлопка.

Если у вас часто возникает крапивница или она длится долго, фиксируйте это в специальном дневнике. Это может помочь вам определить, что именно вызывает вашу крапивницу, чтобы вы могли принять меры для ее предотвращения.

Если ваша крапивница не проходит после выполнения этих советов, поговорите с сертифицированным дерматологом, настаивает Дель Кампо.

Источник
MedicalXpress
Теги
Алергія , Лікування алергії , поради лікаря
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