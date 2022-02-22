Американский дерматолог из Чикаго Данило Дель Кампо рассказал, как быстро и эффективно избавиться от крапивницы в домашних условиях.
Крапивница – достаточно распространенная кожная реакция. Внешне она проявляется в виде волдырей округлой формы, которые напоминают ожоги крапивой.
К счастью, крапивница обычно безвредна и недолговечна, говорит дерматолог из Чикаго.
По его словам, крапивница обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. В целом проходит за сутки.
Крапивницу могут вызвать несколько факторов, в том числе:
- солнечный свет
- стресс
- аллергическая реакция на пищу или лекарство.
В то время заболевать крапивницей может любой человек, люди с экземой и курильщики все же подвергаются повышенному риску.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть крапивница наряду с любым из следующих симптомов:
- проблемы с глотанием
- головокружение или слабость
- отек во рту или горле
- учащенное сердцебиение
- одышка или затрудненное дыхание.
Если у вас более темная кожа, крапивница часто бывает того же цвета или немного темнее. На светлой коже крапивница будет красной или розовой.
Дель Кампо предложил следующие советы по избавлению от крапивницы:
- облегчите зуд с помощью прохладной влажной салфетки, крема или лосьона
- старайтесь не расчесывать высыпания, это еще сильнее раздражает кожу
- примите теплую ванну, только не трите зудящую кожу мочалкой
- используйте моющее средство без запаха, поскольку отдушка может раздражать кожу
- оденьте свободную одежду из 100% хлопка.
Если у вас часто возникает крапивница или она длится долго, фиксируйте это в специальном дневнике. Это может помочь вам определить, что именно вызывает вашу крапивницу, чтобы вы могли принять меры для ее предотвращения.
Если ваша крапивница не проходит после выполнения этих советов, поговорите с сертифицированным дерматологом, настаивает Дель Кампо.