Американский дерматолог из Чикаго Данило Дель Кампо рассказал, как быстро и эффективно избавиться от крапивницы в домашних условиях.

Крапивница – достаточно распространенная кожная реакция. Внешне она проявляется в виде волдырей округлой формы, которые напоминают ожоги крапивой.

К счастью, крапивница обычно безвредна и недолговечна, говорит дерматолог из Чикаго.

По его словам, крапивница обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. В целом проходит за сутки.

Крапивницу могут вызвать несколько факторов, в том числе:

солнечный свет

стресс

аллергическая реакция на пищу или лекарство.

В то время заболевать крапивницей может любой человек, люди с экземой и курильщики все же подвергаются повышенному риску.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть крапивница наряду с любым из следующих симптомов:

проблемы с глотанием

головокружение или слабость

отек во рту или горле

учащенное сердцебиение

одышка или затрудненное дыхание.

Если у вас более темная кожа, крапивница часто бывает того же цвета или немного темнее. На светлой коже крапивница будет красной или розовой.

Дель Кампо предложил следующие советы по избавлению от крапивницы:

облегчите зуд с помощью прохладной влажной салфетки, крема или лосьона

старайтесь не расчесывать высыпания, это еще сильнее раздражает кожу

примите теплую ванну, только не трите зудящую кожу мочалкой

используйте моющее средство без запаха, поскольку отдушка может раздражать кожу

оденьте свободную одежду из 100% хлопка.

Если у вас часто возникает крапивница или она длится долго, фиксируйте это в специальном дневнике. Это может помочь вам определить, что именно вызывает вашу крапивницу, чтобы вы могли принять меры для ее предотвращения.

Если ваша крапивница не проходит после выполнения этих советов, поговорите с сертифицированным дерматологом, настаивает Дель Кампо.