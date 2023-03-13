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Консультация

Транзиторная ишемическая атака: симптомы и алгоритм действий

13 марта 2023, 19:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мрт
Источник: Depositphotos

American Heart Association заявила, что симптомы инсульта, исчезающие менее чем через час (известные как транзиторная ишемическая атака (ТИА)), нуждаются в неотложной оценке, чтобы предотвратить развитие инсульта.

Транзиторная ишемическая атака – это короткий (обычно до часа) эпизод нарушения мозгового кровообращения.

Симптомы ТИА:

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  • слабость руки и/или ноги на одной стороне тела;
  • нарушение речи;
  • нарушение зрения;
  • головокружение;
  • тошнота и рвота.

Какой план действий

  • Прежде всего нужно вызвать скорую, если состояние неотложное, или обратиться к врачу.
  • После оценки симптомов и истории болезни важно обследовать кровеносные сосуды головы и шеи. Для этого проводят КТ головного мозга без контрастирования, чтобы исключить внутримозговое кровоизлияние и имитацию ТИА, а также КТ-ангиографию для поиска признаков сужения артерий головного мозга.
  • Лучший способ исключить инсульт – сделать МРТ, в идеале – в течение 24 часов после появления симптомов. Около 40% пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи с симптомами ТИА, диагностируют инсульт на основе результатов МРТ.
  • В отделении неотложной помощи требуется анализ крови, чтобы исключить другие состояния, которые могут вызвать симптомы, подобные ТИА. К примеру, гипогликемия или инфекция, а также проверить наличие сердечно-сосудистых факторов риска, таких, как диабет и высокий уровень холестерина.
  • После установления диагноза ТИА рекомендуется пройти кардиологическое обследование, поскольку факторы, связанные с сердцем, могут вызвать ТИА. В идеале это обследование проводится в отделении неотложной помощи, однако его можно провести во время следующего визита, желательно в течение недели после ТИА. American Heart Association рекомендует проводить длительный мониторинг сердца в течение шести месяцев после ТИА, если первичное обследование указывает на то, что причиной ТИА или инсульта является нарушение сердечного ритма.
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Ранняя консультация невролога может предотвратить фатальные последствия после ТИА. Если консультация невозможна во время неотложного визита, пациенту предлагают обратиться к неврологу в идеале в течение 48 часов, но не более одной недели после ТИА, учитывая высокий риск инсульта в первые дни после ТИА.

Источник: ЗнайВмійРятуй

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