American Heart Association заявила, что симптомы инсульта, исчезающие менее чем через час (известные как транзиторная ишемическая атака (ТИА)), нуждаются в неотложной оценке, чтобы предотвратить развитие инсульта.

Транзиторная ишемическая атака – это короткий (обычно до часа) эпизод нарушения мозгового кровообращения.

Симптомы ТИА:

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слабость руки и/или ноги на одной стороне тела;

нарушение речи;

нарушение зрения;

головокружение;

тошнота и рвота.

Какой план действий

Прежде всего нужно вызвать скорую, если состояние неотложное, или обратиться к врачу.

После оценки симптомов и истории болезни важно обследовать кровеносные сосуды головы и шеи. Для этого проводят КТ головного мозга без контрастирования, чтобы исключить внутримозговое кровоизлияние и имитацию ТИА, а также КТ-ангиографию для поиска признаков сужения артерий головного мозга.

Лучший способ исключить инсульт – сделать МРТ, в идеале – в течение 24 часов после появления симптомов. Около 40% пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи с симптомами ТИА, диагностируют инсульт на основе результатов МРТ.

В отделении неотложной помощи требуется анализ крови, чтобы исключить другие состояния, которые могут вызвать симптомы, подобные ТИА. К примеру, гипогликемия или инфекция, а также проверить наличие сердечно-сосудистых факторов риска, таких, как диабет и высокий уровень холестерина.

После установления диагноза ТИА рекомендуется пройти кардиологическое обследование, поскольку факторы, связанные с сердцем, могут вызвать ТИА. В идеале это обследование проводится в отделении неотложной помощи, однако его можно провести во время следующего визита, желательно в течение недели после ТИА. American Heart Association рекомендует проводить длительный мониторинг сердца в течение шести месяцев после ТИА, если первичное обследование указывает на то, что причиной ТИА или инсульта является нарушение сердечного ритма.

Ранняя консультация невролога может предотвратить фатальные последствия после ТИА. Если консультация невозможна во время неотложного визита, пациенту предлагают обратиться к неврологу в идеале в течение 48 часов, но не более одной недели после ТИА, учитывая высокий риск инсульта в первые дни после ТИА.

Источник: ЗнайВмійРятуй