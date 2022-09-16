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Травмирование родинки: может ли вызвать рак и когда необходимо обратиться к врачу

16 сентября 2022, 16:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
родимка
Источник: Depositphotos

Может ли случайное травмирование родинки, например, во время бритья, спровоцировать развитие рака и в каких случаях необходимо обратиться к врачу. На эти вопросы в рамках онлайн-платформы Береги себя ответил дерматолог Кузьма Хозбей.

По словам медика, существует очень популярный миф: если поцарапать родинку, то это обязательно повлечет меланому — самый агрессивный вид рака кожи.

— Хочу сразу успокоить: единичное ранение здоровой родинки не повлечет рак. Потому что, по сути, родинка — это просто часть кожи, — отмечает Кузьма Хозбей.

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И уточняет: если же родинка вдруг сильно повредилась даже от незначительного воздействия, то это скорее признак того, что уже начались процессы распада.

По словам дерматолога, может быть крайне опасной постоянная травматизация даже здоровой родинки.

Поэтому если у вас есть невус (новообразование) в таком месте, где вы постоянно его травмируете, то стоит поговорить с дерматологом о возможности его удаления, рекомендует медик.

Источник: Береги себя

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