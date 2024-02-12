В статье, опубликованной в журнале Канадской медицинской ассоциации, эксперты объяснили, что длительный кашель после респираторной инфекции является обычным явлением и в большинстве случаев проходит со временем без лечения.

Не нужно дорогих лекарств

По мнению специалистов, очень важно убедить пациентов в том, что постинфекционный кашель ограничен во времени и что он проходит самостоятельно.

— Это может сократить количество ненужных и дорогостоящих назначений, таких как противоастматические средства или антибиотики. Большинство симптомов постинфекционного кашля проходят без лекарств, — отметил семейный врач Кевин Лян.

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Эксперты также утверждают, что нет убедительных доказательств эффективности лекарства, останавливающего постинфекционный кашель.

Фактические данные показывают небольшую пользу от ингаляторов или пероральных препаратов для лечения кашля. Эти лекарства могут быть довольно дорогостоящими и вызывать нежелательные побочные эффекты, отмечают врачи.

Красные флажки

Эксперты рекомендуют проверить наличие красных флажков и продолжительность кашля.

Среди настораживающих признаков могут быть такие симптомы, как затруднение глотания, сильная одышка и кашель с кровью. К тревожным сигналам относятся рецидивирующая пневмония в анамнезе или длительное курение, а кашель, продолжающийся более восьми недель, требует дальнейшего обследования.