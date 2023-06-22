Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, какие профилактические осмотры необходимо проходить каждому мужчине, чтобы предупредить развитие тяжелых и необратимых заболеваний.

Проверка давления. Нормальным считается давление, где верхняя отметка не превышает 120 мм рт. ст., а нижняя – 80 мм рт. ст.

Следует проверять давление по крайней мере один раз в год, если:

в аше давление колеблется в пределах 120–129/70–79 мм рт. ст.;

у вас диабет, проблемы с почками, заболевания сердца, избыточный вес и т.п.;

у вас есть близкие родственники с гипертензией (высоким давлением);

вы темнокожий человек.

Давление 130 мм рт. ст. и выше – это красный флажок. При таком состоянии ваш врач может диагностировать гипертензию первой степени. В дальнейшем врач должен предоставить рекомендации по контролю давления, корректировке стиля жизни и медикаментозной терапии.

Читайте также: Ученые выяснили простой и эффективный способ предупредить повышение кровяного давление

Скрининг уровня холестерина. Если у вас нет риска коронарной болезни сердца, вам следует начинать проверять свой холестерин в возрасте 45 лет. В случае, если риски коронарной болезни сердца существуют, следует начинать мониторить холестерин с 20 лет.

Если ваш холестерин в норме, следующую проверку следует сделать через пять лет. Если в течение этого времени вы изменили стиль жизни (например, прибавили в весе) или у вас обнаружили диабет, сердечные заболевания, болезни почек, вам могут рекомендовать делать этот скрининг чаще.

Скрининг на диабет. Проверяться на диабет рекомендуют с 35 лет каждые три года. Вам могут рекомендовать обследование раньше и/или с большей регулярностью, если:

у ваших родственников первой линии есть диабет (родители, братья, сестры, дети);

у вас избыточный вес;

у вас высокое давление, преддиабетное состояние, болезни сердца.

Основными анализами для исключения предиабета и диабета являются глюкоза сыворотки натощак и гликозилированный гемоглобин.

Стоматологический осмотр. Посещайте стоматолога 1–2 раза в год для профилактического осмотра и гигиенической чистки зубов. Врач может назначить дополнительные визиты при необходимости.

Офтальмологический осмотр. Если у вас есть проблемы со зрением, то посещать врача следует каждые два года или чаще, если есть такие рекомендации. Если у вас диабет, нужно проходить осмотр с обследованием сетчатки глаза по крайней мере раз в год.

Проверка тестикул (мужские половые железы). Раньше мужчинам могли советовать самостоятельно проверять свои тестикулы на наличие новообразований. Однако врачи выступают против таких методов. Практика показала, что толку от таких регулярных обзоров нет.

Если вы замечаете снижение либидо и эректильной функции, следует проверить половые гормоны: тестостерон общий и индекс свободного тестостерона.

Инфекционные болезни. Все взрослые люди до 79 лет должны по крайней мере раз в жизни протестироваться на гепатит С. В период от 15 до 65 лет следует хотя бы раз обследоваться на вирус папилломы человека.

В зависимости от образа жизни вам могут посоветовать пройти проверку на сифилис, хламидии и другие инфекции. Самые высокие риски у подростков и сексуально активных взрослых людей.

Наиболее распространенные типы инфекций, которые передаются половым путем, кроме уже упомянутых:

ВИЧ;

генитальный герпес;

гепатит В;

генитальные бородавки (вирус папилломы человека);

трихомониаз.

Так, например, только 30% людей с трихомониазом имеют симптомы, поэтому вы и ваш партнер можете и не знать, что болеете. Частыми симптомами заболевания являются ощущение зуда и жжения в области гениталий, странные выделения, неприятный запах и т.д. Без лечения антибиотиками болезнь может длиться месяцами или годами.

Источник: Береги себя