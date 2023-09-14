Врач Кунал Суд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о лечение мигрени в домашних условиях, которое не имеет побочных эффектов.

— Мигрени, способные длиться часами или даже днями, часто тянут за собой и другие неприятные симптомы, такие как ригидность затылочных мышц и усталость, — говорит медик.

В вирусном ролике, который набрал 6,5 млн просмотров, врач объяснил, как погружение ног в воду может помочь облегчить сильную боль.

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— Если вы страдаете от мигрени, вот способ, который не имеет побочных эффектов и может помочь — опустите ноги в горячую воду, — рекомендует Суд.

Он объяснил, что горячая вода расширяет кровеносные сосуды ног, снижает давление, отводит кровь от места приступа мигрени и уменьшает боль.

Один пользователь TikTok поделился в комментариях, что он попробовал этот совет и он отлично сработал. А другой пользователь рассказал, что делает это много лет: садится на край ванны и включает горячую воду.

Источник: Express