Министерство здравооранения Украины подготовило ответ на один из, пожалуй, самых популярных вопросов, которые поступают на горячую линию ведомства: украинка на первом триместре беременности наблюдается в другой стране, куда выехала из-за войны, и планирует там рожать. Как получить больничный в Украине? И нужно ли для этого быть на учете в Украине?

— Минздрав урегулировал процедуру формирования медицинских выводов о временной нетрудоспособности (МВТН) для украинцев, которые из-за российской военной агрессии выехали за границу, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что эти изменения касаются в том числе и женщин, которые уезжали беременными или узнали о своей беременности уже за границей.

О том, как получить медицинскую помощь в стране пребывания, в том числе и в период беременности, можно узнать по этой ссылке.

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Сообшается, что начиная с 30 недели беременности, женщина имеет право на формирование листка нетрудоспособности и, как результат, получение социальных выплат от нашего государства.

Для беременных украинок, которые сейчас находятся за границей, не имеет значения, состояли ли они на учете.

— На 30 неделе беременности женщина должна связаться с врачом, который вел или ведет ее беременность, прислать медицинские документы по последнему обследованию в стране пребывания и заявить о желании сформировать МВТН, — объяснила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, МВТН может сформировать и семейный врач, с которым у женщины заключена декларация. Если контакт со своим врачом был потерян, можно обратиться к другому врачу, имеющему доступ к Единой системе органов здравоохранения.

Далее врач на основании предоставленных иностранных медицинских документов создаст запись о беременности, которая протекает при сопровождении врача за границей. Это станет основанием для автоматического создания электронного больничного.

Среди других часто задаваемых вопросов: как получить больничный во время войны в целом и как получить выплату по листку нетрудоспособности. Ответы и алгоритм действий можно найти по этой сслыке.