Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о симптомах тяжелого обезвоживания организма вследствие кишечной инфекции, первой помощи и когда необходимо обратиться к врачу.
— Отсутствие доступа к чистой воде и условиям соблюдения гигиены может привести к развитию кишечных инфекций, таких как холера, энтеровирусная инфекция, сальмонеллез или дизентерия, — объясняют эксперты.
По их словам, эти инфекции могут вызвать критическое обезвоживание организма из-за потери жидкости вследствие рвоты и обильной диареи. Это очень опасно.
Симптомы серьезного обезвоживания:
- ухудшение общего самочувствия;
- жажда, сухость во рту, головная боль;
- сонливость, вялость, кратковременная потеря сознания;
- учащенное сердцебиение и дыхание;
- одышка и резкая слабость, головокружение;
- темно-желтый цвет мочи, уменьшение ее количества;
- потеря упругости кожи;
- западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
- судороги мышц.
Первая помощь при обезвоживании
Прежде всего, необходимо восстановить объем жидкости и микроэлементов организма. Просто пить воду для этого недостаточно! Для восстановления водно-солевого баланса (регидратация) используйте специальный раствор. Его можно приобрести в аптеке без рецепта.
В случае если купить его не удалось, можно использовать раствор из 3,5 чайных ложек сахара и 0,5 столовой ложки соли в 1 л воды.
Сколько нужно пить раствора
Ниже приведены потребности из расчета за 24 часа и при употреблении жидкости через рот:
- вес <10 кг – 100 мл/кг;
- вес от 10 кг до 20 кг – 1 л для первых 10 кг массы тела плюс 50 мл/кг для увеличения веса более 10 кг;
- вес от 20 до 80 кг – 1,5 л + 20 мл/кг на каждый кг для любого увеличения веса свыше 20 кг (максимум 2,4 л в сутки).
Если состояние больного не улучшается или становится хуже – вызывайте скорую.
Если такой возможности нет – узнайте, где находится ближайшая больница и как быстро можно добраться туда. При некоторых кишечных инфекциях обезвоживание и интоксикация могут происходить очень быстро.