Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о симптомах тяжелого обезвоживания организма вследствие кишечной инфекции, первой помощи и когда необходимо обратиться к врачу.

— Отсутствие доступа к чистой воде и условиям соблюдения гигиены может привести к развитию кишечных инфекций, таких как холера, энтеровирусная инфекция, сальмонеллез или дизентерия, — объясняют эксперты.

По их словам, эти инфекции могут вызвать критическое обезвоживание организма из-за потери жидкости вследствие рвоты и обильной диареи. Это очень опасно.

Симптомы серьезного обезвоживания:

ухудшение общего самочувствия;

жажда, сухость во рту, головная боль;

сонливость, вялость, кратковременная потеря сознания;

учащенное сердцебиение и дыхание;

одышка и резкая слабость, головокружение;

темно-желтый цвет мочи, уменьшение ее количества;

потеря упругости кожи;

западание глаз, посинение губ и ушных раковин;

судороги мышц.

Первая помощь при обезвоживании

Прежде всего, необходимо восстановить объем жидкости и микроэлементов организма. Просто пить воду для этого недостаточно! Для восстановления водно-солевого баланса (регидратация) используйте специальный раствор. Его можно приобрести в аптеке без рецепта.

В случае если купить его не удалось, можно использовать раствор из 3,5 чайных ложек сахара и 0,5 столовой ложки соли в 1 л воды.

Сколько нужно пить раствора

Ниже приведены потребности из расчета за 24 часа и при употреблении жидкости через рот:

вес <10 ​​кг – 100 мл/кг;

вес от 10 кг до 20 кг – 1 л для первых 10 кг массы тела плюс 50 мл/кг для увеличения веса более 10 кг;

вес от 20 до 80 кг – 1,5 л + 20 мл/кг на каждый кг для любого увеличения веса свыше 20 кг (максимум 2,4 л в сутки).

Если состояние больного не улучшается или становится хуже – вызывайте скорую.

Если такой возможности нет – узнайте, где находится ближайшая больница и как быстро можно добраться туда. При некоторых кишечных инфекциях обезвоживание и интоксикация могут происходить очень быстро.