Во время зимних прогулок можно получить переохлаждение, в зоне риска – дети.
Специалисты рассказали, чем опасно это состояние и как помочь ребенку.
Переохлаждение — патологическое состояние, которое развивается при длительном воздействии холода на весь организм, вследствие чего возникает нарушение кровообращения.
Оно возможно не только тогда, когда на улице сильные морозы, но и когда температура выше нуля.
Когда можно получить переохлаждение:
- в прохладную погоду, когда ребенок промок, вспотел или на улице просто сильный ветер;
- во время длительного пребывания в одном месте на холоде;
- когда человек легко одет для холодной погоды.
Признаки переохлаждения:
- кожа бледная, синюшная, холодная на ощупь;
- губы посинели;
- снижение чувствительности (тактильной или болевой);
- озноб и дрожь;
- во время растирания возникает боль в пальцах стоп и рук;
- вялость, слабость, сонливость;
- малоподвижность и снижение реакций;
- уменьшение частоты пульса и артериального давления;
- осложненное дыхание.
Что делать во время переохлаждения
- активно двигаться, размахивать руками, прыгать, бегать;
- поместить человека в теплое помещение;
- как можно скорее снять мокрую одежду;
- для согревания использовать сухое тепло (обложить потерпевшего грелками или бутылками с теплой водой, завернуть его в сухую ткань);
- давать теплое и сладкое питье.
При потере сознания или какого-либо ухудшения состояния вызвать скорую.
Что нельзя делать:
- согревать человека резко;
- использовать для этого горячую ванную;
- давать алкоголь;
- растирать снегом;
- тереть кожу спиртом и другими химическими растворами.
Родители должны помнить, что они несут ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка. Поэтому нужно быть внимательными, избегать переохлаждения, а также быть осторожными во время зимних развлечений.
Источник: Всеукраинский союз парамедиков