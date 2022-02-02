Во время зимних прогулок можно получить переохлаждение, в зоне риска – дети.

Специалисты рассказали, чем опасно это состояние и как помочь ребенку.

Переохлаждение — патологическое состояние, которое развивается при длительном воздействии холода на весь организм, вследствие чего возникает нарушение кровообращения.

Оно возможно не только тогда, когда на улице сильные морозы, но и когда температура выше нуля.

Когда можно получить переохлаждение:

в прохладную погоду, когда ребенок промок, вспотел или на улице просто сильный ветер;

во время длительного пребывания в одном месте на холоде;

когда человек легко одет для холодной погоды.

Признаки переохлаждения:

кожа бледная, синюшная, холодная на ощупь;

губы посинели;

снижение чувствительности (тактильной или болевой);

озноб и дрожь;

во время растирания возникает боль в пальцах стоп и рук;

вялость, слабость, сонливость;

малоподвижность и снижение реакций;

уменьшение частоты пульса и артериального давления;

осложненное дыхание.

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Что делать во время переохлаждения

активно двигаться, размахивать руками, прыгать, бегать;

поместить человека в теплое помещение;

как можно скорее снять мокрую одежду;

для согревания использовать сухое тепло (обложить потерпевшего грелками или бутылками с теплой водой, завернуть его в сухую ткань);

давать теплое и сладкое питье.

При потере сознания или какого-либо ухудшения состояния вызвать скорую.

Что нельзя делать:

согревать человека резко;

использовать для этого горячую ванную;

давать алкоголь;

растирать снегом;

тереть кожу спиртом и другими химическими растворами.

Родители должны помнить, что они несут ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка. Поэтому нужно быть внимательными, избегать переохлаждения, а также быть осторожными во время зимних развлечений.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков