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В зоне риска – дети. Первая помощь при переохлаждении

2 февраля 2022, 11:32
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина, катання
Источник: Depositphotos

Во время зимних прогулок можно получить переохлаждение, в зоне риска – дети.

Специалисты рассказали, чем опасно это состояние и как помочь ребенку.

Переохлаждение — патологическое состояние, которое развивается при длительном воздействии холода на весь организм, вследствие чего возникает нарушение кровообращения.

Оно возможно не только тогда, когда на улице сильные морозы, но и когда температура выше нуля.

Когда можно получить переохлаждение:

  • в прохладную погоду, когда ребенок промок, вспотел или на улице просто сильный ветер;
  • во время длительного пребывания в одном месте на холоде;
  • когда человек легко одет для холодной погоды.
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Признаки переохлаждения:

  • кожа бледная, синюшная, холодная на ощупь;
  • губы посинели;
  • снижение чувствительности (тактильной или болевой);
  • озноб и дрожь;
  • во время растирания возникает боль в пальцах стоп и рук;
  • вялость, слабость, сонливость;
  • малоподвижность и снижение реакций;
  • уменьшение частоты пульса и артериального давления;
  • осложненное дыхание.

Что делать во время переохлаждения

  • активно двигаться, размахивать руками, прыгать, бегать;
  • поместить человека в теплое помещение;
  • как можно скорее снять мокрую одежду;
  • для согревания использовать сухое тепло (обложить потерпевшего грелками или бутылками с теплой водой, завернуть его в сухую ткань);
  • давать теплое и сладкое питье.

При потере сознания или какого-либо ухудшения состояния вызвать скорую.

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Что нельзя делать:

  • согревать человека резко;
  • использовать для этого горячую ванную;
  • давать алкоголь;
  • растирать снегом;
  • тереть кожу спиртом и другими химическими растворами.

Родители должны помнить, что они несут ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка. Поэтому нужно быть внимательными, избегать переохлаждения, а также быть осторожными во время зимних развлечений.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков

Теги
зима , Советы , поради лікаря
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