По данным Управления женского здоровья США, когда менопауза наступает в возрасте от 40 до 45 лет, она называется ранней. Ранний менопаузальный возраст встречается примерно у 5% женщин.
По данным клиники Кливленда, ранняя или преждевременная менопауза вызвана чем-либо, что повреждает яичники или мешает телу вырабатывать эстроген. Вот несколько причин:
- химиотерапия или лучевая терапия рака;
- операция по удалению яичников (овариэктомия);
- операция по удалению матки (гистерэктомия);
- семейный анамнез ранней менопаузы;
- начало менструации до 11 лет;
- некоторые аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или болезнь Крона;
- заболевание щитовидной железы;
- курение;
- синдром хронической усталости;
- ВИЧ или СПИД;
- свинка.
Признаки и симптомы преждевременной менопаузы такие же, как и у естественной менопаузы:
- приливы жара и/или ночная потливость;
- проблемы со сном;
- частая потребность ходить в туалет;
- более частые инфекции мочевыводящих путей;
- перепады настроения, раздражительность, депрессия, тревога;
- сухая кожа;
- сухость влагалища и дискомфорт во время секса;
- снижение полового влечения;
- забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, туман в голове;
- изменения в весе.
Лечение ранней менопаузы, скорее всего, будет включать заместительную гормональную терапию для предотвращения долгосрочных последствий для здоровья: остеопороз, болезни сердца, депрессию и различные неврологические заболевания, такие как деменция и снижение когнитивных функций.
Ранняя менопауза обычно становится неожиданностью и может вызвать стресс. Поэтому важно создать вокруг себя хорошую команду медицинских работников, родных и друзей, которые будут поддерживать вас в это непростое время.