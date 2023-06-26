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Ученые объяснили причины ранней менопаузы и профилактику рисков для здоровья

26 июня 2023, 10:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
жінки, менопауза
Источник: Pixabay

По данным Управления женского здоровья США, когда менопауза наступает в возрасте от 40 до 45 лет, она называется ранней. Ранний менопаузальный возраст встречается примерно у 5% женщин.

По данным клиники Кливленда, ранняя или преждевременная менопауза вызвана чем-либо, что повреждает яичники или мешает телу вырабатывать эстроген. Вот несколько причин:

  • химиотерапия или лучевая терапия рака;
  • операция по удалению яичников (овариэктомия);
  • операция по удалению матки (гистерэктомия);
  • семейный анамнез ранней менопаузы;
  • начало менструации до 11 лет;
  • некоторые аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или болезнь Крона;
  • заболевание щитовидной железы;
  • курение;
  • синдром хронической усталости;
  • ВИЧ или СПИД;
  • свинка.

Признаки и симптомы преждевременной менопаузы такие же, как и у естественной менопаузы:

  • приливы жара и/или ночная потливость;
  • проблемы со сном;
  • частая потребность ходить в туалет;
  • более частые инфекции мочевыводящих путей;
  • перепады настроения, раздражительность, депрессия, тревога;
  • сухая кожа;
  • сухость влагалища и дискомфорт во время секса;
  • снижение полового влечения;
  • забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, туман в голове;
  • изменения в весе.

Лечение ранней менопаузы, скорее всего, будет включать заместительную гормональную терапию для предотвращения долгосрочных последствий для здоровья: остеопороз, болезни сердца, депрессию и различные неврологические заболевания, такие как деменция и снижение когнитивных функций.

Ранняя менопауза обычно становится неожиданностью и может вызвать стрессПоэтому важно создать вокруг себя хорошую команду медицинских работников, родных и друзей, которые будут поддерживать вас в это непростое время.

Источник
MedicalXpress
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