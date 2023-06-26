По данным Управления женского здоровья США, когда менопауза наступает в возрасте от 40 до 45 лет, она называется ранней. Ранний менопаузальный возраст встречается примерно у 5% женщин.

По данным клиники Кливленда, ранняя или преждевременная менопауза вызвана чем-либо, что повреждает яичники или мешает телу вырабатывать эстроген. Вот несколько причин:

х имиотерапия или лучевая терапия рака;

о перация по удалению яичников (овариэктомия);

о перация по удалению матки (гистерэктомия);

с емейный анамнез ранней менопаузы;

н ачало менструации до 11 лет;

н екоторые аутоиммунные заболевания , такие как ревматоидный артрит или болезнь Крона;

з аболевание щитовидной железы;

курение;

с индром хронической усталости;

ВИЧ или СПИД;

с винка.

Признаки и симптомы преждевременной менопаузы такие же, как и у естественной менопаузы:

приливы жара и/или ночная потливость;

проблемы со сном;

частая потребность ходить в туалет;

более частые инфекции мочевыводящих путей;

перепады настроения, раздражительность, депрессия, тревога;

сухая кожа;

сухость влагалища и дискомфорт во время секса;

снижение полового влечения;

забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, туман в голове;

изменения в весе.

Лечение ранней менопаузы, скорее всего, будет включать заместительную гормональную терапию для предотвращения долгосрочных последствий для здоровья: остеопороз, болезни сердца, депрессию и различные неврологические заболевания, такие как деменция и снижение когнитивных функций.

Ранняя менопауза обычно становится неожиданностью и может вызвать стресс. Поэтому важно создать вокруг себя хорошую команду медицинских работников, родных и друзей, которые будут поддерживать вас в это непростое время.