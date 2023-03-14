Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, признаком чего могут быть подозрительные уплотнения на шее в районе щитовидной железы и нужно ли начинать беспокоиться по этому поводу.

— Термином “узелок” врачи обозначают область аномального роста клеток, вследствие которого образуется уплотнение в щитовидной железе, — рассказали медики.

По их словам, в настоящее время медицина не имеет ответа, что вызывает большинство узлов щитовидной железы. Однако их возникновение остается достаточно распространенным явлением.

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Около 50% людей в возрасте до 60 лет имеют узлы в щитовидной железе. К счастью, более 90% таких узелков являются доброкачественными. Одной из причин образования узлов в железе является дефицит йода.

Часто узелки обнаруживают случайно во время обычного осмотра у врача или ультразвукового обследования щитовидной железы.

Иногда пациенты могут обнаружить узелки самостоятельно, перед зеркалом, застегивая воротник или надевая ожерелье. Если узелок достаточно велик, он может сдавливать трахею или пищевод, что приводит к затруднению дыхания, глотанию или может вызвать ощущение “щекотания в горле”.

Какие бывают узелки

Уплотнения можно разделить на два основных типа – доброкачественные и злокачественные. Как понять, что из-за вашего узелка не нужно волноваться?

С этим может помочь специальная шкала TIRADS. По характеристикам узелка на ультразвуковом обследовании можно определить, к какой категории его отнести. Это может сделать исключительно квалифицированный врач.

Подозрительные образования (в случае выявления таких изменений риск развития рака выше) требуют более детальной диагностики. В частности, применение метода тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) щитовидной железы.

Целесообразность лечения и, собственно, терапия зависят от типа узелка и определяются врачом после соответствующих обследований.

Что делать, чтобы не заболеть

Для профилактики развития узелков щитовидной железы используйте в ежедневном рационе йодированную соль. Людям из групп риска (беременным и женщинам во время грудного вскармливания) следует дополнительно принимать йод в дозировке 200-250 мкг или в соответствии с рекомендациями вашего врача.

Источник: Береги себя