Заболевания почек могут доставлять неприятности человеку, а также грозить жизни.

Врач общей практики NHS, специализирующийся на общественном здравоохранении, семейной медицине и медицине образа жизни Пунам Кришан назвала тревожные симптомы, которые могут сигнализировать о серьезном заболевании почек. Они связаны с мочеиспусканием.

Опасные признаки:

мутная моча;

моча с неприятным запахом;

пенистая моча;

моча с кровавой примесью.

По словам специалиста, если есть проблемы с мочой, нужно серьезно отнестись к проблеме и сразу же обращаться к специалисту. Хотя иногда такие симптомы могут свидетельствовать уже о поздней стадии заболевания.

Также Пунам Кришан назвала другие признаки:

усталость;

одышка;

опухшие лодыжки;

головные боли;

одутловатое лицо.

Для профилактики проблем с почками нужно употреблять много жидкости, в частности чистой воды.

Тем, кому сложно это сделать, нужно пить горячие напитки — чаи, кофе, соки, фреши, а также есть овощи и фрукты.

Источник: Express