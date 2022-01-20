Заболевания почек могут доставлять неприятности человеку, а также грозить жизни.
Врач общей практики NHS, специализирующийся на общественном здравоохранении, семейной медицине и медицине образа жизни Пунам Кришан назвала тревожные симптомы, которые могут сигнализировать о серьезном заболевании почек. Они связаны с мочеиспусканием.
Опасные признаки:
- мутная моча;
- моча с неприятным запахом;
- пенистая моча;
- моча с кровавой примесью.
По словам специалиста, если есть проблемы с мочой, нужно серьезно отнестись к проблеме и сразу же обращаться к специалисту. Хотя иногда такие симптомы могут свидетельствовать уже о поздней стадии заболевания.
Также Пунам Кришан назвала другие признаки:
- усталость;
- одышка;
- опухшие лодыжки;
- головные боли;
- одутловатое лицо.
Для профилактики проблем с почками нужно употреблять много жидкости, в частности чистой воды.
Тем, кому сложно это сделать, нужно пить горячие напитки — чаи, кофе, соки, фреши, а также есть овощи и фрукты.
Источник: Express