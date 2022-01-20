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Стоит обращать внимание на мочу! Врач рассказала, что может сигнализировать о заболевании

20 января 2022, 09:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
головний біль
Источник: Depositphotos

Заболевания почек могут доставлять неприятности человеку, а также грозить жизни.

Врач общей практики NHS, специализирующийся на общественном здравоохранении, семейной медицине и медицине образа жизни Пунам Кришан назвала тревожные симптомы, которые могут сигнализировать о серьезном заболевании почек. Они связаны с мочеиспусканием.

Опасные признаки:

  • мутная моча;
  • моча с неприятным запахом;
  • пенистая моча;
  • моча с кровавой примесью.

По словам специалиста, если есть проблемы с мочой, нужно серьезно отнестись к проблеме и сразу же обращаться к специалисту. Хотя иногда такие симптомы могут свидетельствовать уже о поздней стадии заболевания.

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Также Пунам Кришан назвала другие признаки:

  • усталость;
  • одышка;
  • опухшие лодыжки;
  • головные боли;
  • одутловатое лицо.

Для профилактики проблем с почками нужно употреблять много жидкости, в частности чистой воды.

Тем, кому сложно это сделать, нужно пить горячие напитки — чаи, кофе, соки, фреши, а также есть овощи и фрукты.

Источник: Express

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Советы , хвороба
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