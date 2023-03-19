Эксперты благотворительной организации Общество Альцгеймера в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвали пять признаков ранней деменции, которые проявляются в повседневной жизни.

— В настоящее время нет лекарства от деменции, но ранняя диагностика может помочь замедлить состояние мозга и дольше сохранять умственную функцию, — отмечают специалисты.

По их словам, вопреки распространенному мнению, деменция не является естественной частью старения. Это делает важным знание предупредительных признаков, чтобы быстро определить состояние мозга.

1.Проблемы с памятью часто являются первым признаком. Человек может не помнить недавние события или продолжает терять предметы, такие как ключи и очки.

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2.Язык и общение. Время от времени каждому из нас бывает сложно подобрать правильное слово. Но если эта проблема возникает все чаще, она может быть признаком слабоумия.

По словам экспертов, человек может изо всех сил пытаться найти правильное слово в разговоре или вообще не понимать, что ему говорят.

3.Зрительно-перцептивные трудности означают проблемы с оценкой расстояния, например, при подъеме по лестнице.

4.Изменения настроения или эмоций. Человеку с деменцией может показаться, что он изменился и потерял интерес к социальным взаимодействиям и хобби. Он может казаться более тревожным, грустным, напуганным и даже подавленным.

Кроме того, эти люди становятся более раздражительными из-за потерянных способностей или легко расстраиваются.

5.Трудности в обдумывании и планировании. Состояние мозга может легко привести человека в замешательство или затруднить принятие сложных решений, например, финансовых.

Поговорите с врачом общей практики, если вы становитесь все более забывчивым и испытываете ранние признаки, указывающие на деменцию, советуют специалисты Национальной службы здоровья Великобритании (NHS).

Источник: Express