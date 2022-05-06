В Украину пришло тепло. Вместе с ним проснулись насекомые, которые могут кусать людей. Для некоторых это лишь неприятный момент, другие могут страдать от тяжелых аллергических реакций. В частности, стало известно, что на Закарпатье в результате укуса насекомого скончалась 38-летняя женщина.
Что делать после укуса насекомого, рассказал врач медицины неотложных состояний Ужгородской станции ЭМД Андрей Семедий.
По его словам, чтобы уберечься от укусов, нужно правильно одеваться – во время пребывания на природе надевать закрытую одежду, обувь и брать с собой головные уборы.
Что делать, если укусило насекомое:
- осмотреть пораженное место и попытаться определить, какое насекомое укусило (пчела оставляет жало, оса — нет);
- не давить и не чесать зону, это только способствует проникновению яда;
- промыть место укуса;
- вытащить жало;
- продезинфицировать место укуса с помощью антисептика;
- использовать противоаллергический препарат местно или внутрь.
В то же время могут быть состояния, которые требуют обращения к врачу.
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Когда идти в больницу:
- после укуса более трех пчел или ос;
- укус в зону лица или насекомое поразило язык, губу, гортань;
- если раньше были случаи отека Квинке, анафилактического шока;
- фиксируются тревожные симптомы – тошнота, рвота, судороги, помутнение сознания.