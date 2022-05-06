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От укуса насекомого умерла женщина на Закарпатье. Что делать, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья

6 мая 2022, 17:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
бджола, пчела
Источник: Pixabay

В Украину пришло тепло. Вместе с ним проснулись насекомые, которые могут кусать людей. Для некоторых это лишь неприятный момент, другие могут страдать от тяжелых аллергических реакций. В частности, стало известно, что на Закарпатье в результате укуса насекомого скончалась 38-летняя женщина.

Что делать после укуса насекомого, рассказал врач медицины неотложных состояний Ужгородской станции ЭМД Андрей Семедий.

По его словам, чтобы уберечься от укусов, нужно правильно одеваться – во время пребывания на природе надевать закрытую одежду, обувь и брать с собой головные уборы.

Что делать, если укусило насекомое:

  • осмотреть пораженное место и попытаться определить, какое насекомое укусило (пчела оставляет жало, оса — нет);
  • не давить и не чесать зону, это только способствует проникновению яда;
  • промыть место укуса;
  • вытащить жало;
  • продезинфицировать место укуса с помощью антисептика;
  • использовать противоаллергический препарат местно или внутрь.

В то же время могут быть состояния, которые требуют обращения к врачу.

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Когда идти в больницу:

  • после укуса более трех пчел или ос;
  • укус в зону лица или насекомое поразило язык, губу, гортань;
  • если раньше были случаи отека Квинке, анафилактического шока;
  • фиксируются тревожные симптомы – тошнота, рвота, судороги, помутнение сознания.

Источник
Общественное
Теги
Алергія, Советы, поради лікаря
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