В Украину пришло тепло. Вместе с ним проснулись насекомые, которые могут кусать людей. Для некоторых это лишь неприятный момент, другие могут страдать от тяжелых аллергических реакций. В частности, стало известно, что на Закарпатье в результате укуса насекомого скончалась 38-летняя женщина.

Что делать после укуса насекомого, рассказал врач медицины неотложных состояний Ужгородской станции ЭМД Андрей Семедий.

По его словам, чтобы уберечься от укусов, нужно правильно одеваться – во время пребывания на природе надевать закрытую одежду, обувь и брать с собой головные уборы.

Что делать, если укусило насекомое:

осмотреть пораженное место и попытаться определить, какое насекомое укусило (пчела оставляет жало, оса — нет);

не давить и не чесать зону, это только способствует проникновению яда;

промыть место укуса;

вытащить жало;

продезинфицировать место укуса с помощью антисептика;

использовать противоаллергический препарат местно или внутрь.

В то же время могут быть состояния, которые требуют обращения к врачу.

Когда идти в больницу: