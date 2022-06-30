О высокой степени опасности столбняка, симптомах и способах профилактики смертельно опасной болезни рассказали эксперты Министерства здравоохранения Украины.
— Бактерии, вызывающие столбняк, живут в почве, пыли и кишечном тракте животных. Инфицироваться можно даже через крошечную царапину, но вероятность значительно выше после получения глубоких ран, — отмечают специалисты.
И предупреждают: смертность от столбняка достигает 70%.
Столбняк — это опасное инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, но им можно заразиться через повреждения кожных покровов.
Этому также способствуют повышенный риск ранений и ограниченный доступ к средствам гигиены и медицинской помощи.
Как происходит инфицирование столбняком
Токсины, которые выделяют бактерии, поражают нервную систему.
Симптомы столбняка появляются примерно через неделю после заражения и в промежутке между тремя днями и тремя неделями.
Симптомы столбняка:
- самый распространенный — сжатие челюстей;
- головная боль;
- раздражительность и тревожность;
- ускоренное сердцебиение и повышение кровяного давления;
- скованность мышц (челюстей, шеи и рук, ног или живота);
- проблемы с глотанием.
Если инфицированный человек вовремя не получит медицинскую помощь, столбняк может привести к смерти от удушья.
Профилактика столбняка
Самой лучшей защитой от столбняка является вакцинация:
- согласно Национальному календарю профилактических прививок, ребенок получает вакцину от столбняка в 2, 4, 6 и 18 месяцев;
- в 6 и 16 лет нужна ревакцинация;
- каждые 10 лет — в 26, 36, 46, 56, 66 и далее — ревакцинацию нужно повторять.
Вакцины от дифтерии и столбняка в государственных учреждениях здравоохранения бесплатны.