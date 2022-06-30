О высокой степени опасности столбняка, симптомах и способах профилактики смертельно опасной болезни рассказали эксперты Министерства здравоохранения Украины.

— Бактерии, вызывающие столбняк, живут в почве, пыли и кишечном тракте животных. Инфицироваться можно даже через крошечную царапину, но вероятность значительно выше после получения глубоких ран, — отмечают специалисты.

И предупреждают: смертность от столбняка достигает 70%.

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Столбняк — это опасное инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, но им можно заразиться через повреждения кожных покровов.

Этому также способствуют повышенный риск ранений и ограниченный доступ к средствам гигиены и медицинской помощи.

Как происходит инфицирование столбняком

Токсины, которые выделяют бактерии, поражают нервную систему.

Симптомы столбняка появляются примерно через неделю после заражения и в промежутке между тремя днями и тремя неделями.

Симптомы столбняка:

самый распространенный — сжатие челюстей;

головная боль;

раздражительность и тревожность;

ускоренное сердцебиение и повышение кровяного давления;

скованность мышц (челюстей, шеи и рук, ног или живота);

проблемы с глотанием.

Если инфицированный человек вовремя не получит медицинскую помощь, столбняк может привести к смерти от удушья.

Профилактика столбняка

Самой лучшей защитой от столбняка является вакцинация:

согласно Национальному календарю профилактических прививок, ребенок получает вакцину от столбняка в 2, 4, 6 и 18 месяцев;

в 6 и 16 лет нужна ревакцинация;

каждые 10 лет — в 26, 36, 46, 56, 66 и далее — ревакцинацию нужно повторять.

Вакцины от дифтерии и столбняка в государственных учреждениях здравоохранения бесплатны.