Врач Раджа Мохан в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о наиболее распространенных причинах, по которым мы можем чувствовать усталость в течение всего дня, и это может быть серьезно.

По словам медика, первой и очевидной причиной усталости является недосыпание по ночам, поэтому врачи рекомендуют взрослым ночной сон от семи до девяти часов.

Однако Мохан назвал и другие, более серьезные причины усталости.

Апноэ во сне или храп. Это состояние заставляет на мгновение перестать дышать во время сна, что приводит к ухудшению качества сна и днем вызывать не только усталость, но и перепады настроения, головные боли.

Анемия — состояние, при котором в организме недостаточно эритроцитов. Наиболее распространенными причинами являются дефицит железа или витамина B12.

Проблемы с щитовидной железой. Основная функция щитовидной железы заключается в выработке гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ.

По словам Мохана, как гиперактивная, так и гипоактивная щитовидная железа может вызывать усталость и другие симптомы, такие как чувствительность к холоду или теплу, увеличение или потеря веса, депрессия, перепады настроения, мышечные боли.

Депрессия может вызывать различные физические симптомы, включая усталость и низкий уровень энергии.

Диабет. Высокий уровень сахара в крови может вызвать усталость, а также другие симптомы, такие как повышенная жажда и частое мочеиспускание.

Обезвоживание. Недостаточное употребление жидкости может привести к обезвоживанию, которое может вызвать усталость и другие симптомы.

Плохое питание. Соблюдение диеты с высоким содержанием сахара, обработанных пищевых продуктов и вредных жиров может вызвать чувство усталости и вялости.

Если вы испытываете необъяснимую усталость на протяжении дня, вам следует поговорить со своим лечащим врачом и выяснить причины этого состояния.

Источник: Express