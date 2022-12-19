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Все начинается с обычной простуды: в чем опасность гемофильной инфекции, как защититься

19 декабря 2022, 10:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали, что такое гемофильная инфекция, в чем состоит ее опасность и как защититься от этого заболевания.

— Бактериальные пневмонии у людей с ОРВИ или после значительных стрессов для организма (переохлаждение, сверхнагрузка и т.п.) имеют конкретных виновников. И это, соответственно, бактерии, — объясняют медики.

По их словам, бактерии зачастую находятся вокруг или внутри нас в незначительном количестве. Но при снижении опорной функции иммунитета могут вызвать гнойное заболевание.

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Отмечается, что вторым по распространенности возбудителем таких процессов (после пневмококка) является гемофильная палочка, которая вызывает гемофильную инфекцию (Hib-инфекцию).

— Гемофильная инфекция может быть как самостоятельным заболеванием, так и развиться на фоне других бактериальных или вирусных заболеваний, — пишут специалисты.

По их словам, сначала бактерия поражает преимущественно дыхательные пути. Также гемофильная палочка может вызвать воспаление легких, средний отит, менингит, а еще — вызывать осложнения, такие как перикардит, синусит и другие.

Процесс лечения гемофильной инфекции (Hib-инфекции) в настоящее время осложняется тем, что вследствие массового нерационального использования антибиотиков возбудитель становится все более устойчивым к основным группам препаратов. 

— Это означает, что обычный отит может стать смертельно опасным заболеванием, как это было сотню лет назад. Болеют чаще всего дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, — отмечают медики.

По их словам, единственным надежным средством защиты является прививка. По Национальному календарю ребенка вакцинируют бесплатно в 2, 4 и 12 месяцев моновакциной или комбинированными, содержащими Hib-компонент. Взрослые люди могут прививаться отдельно за собственные средства.

Отмечается, что массовая вакцинация от гемофильной инфекции современными конъюгированными препаратами показывает резкое уменьшение случаев бактериальных процессов у детей и взрослых. Это приводит не только к улучшению качества жизни населения, но и предотвращает излишнее использование антибиотиков для лечения. 

— Учитывая глобальную угрозу от устойчивых к антибактериальной терапии возбудителей, это самый главный для человечества эффект вакцинации от Hib-инфекции, — уверяют эксперты.

И подчеркивают: и на персональном уровне такая прививка сверхважна, чтобы избежать необходимости регулярно принимать антибиотики со всеми их побочными действиями.

Источник: Береги себя

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