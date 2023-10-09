Симптомы деменции являются набором важных признаков, свидетельствующих о состоянии мозга, а не самой болезни.

Они могут возникнуть из-за различных патологий, таких как болезнь Альцгеймера, и варьируют в зависимости от пораженной части мозга.

Ранние симптомы деменции, которые могут появиться до установления точного диагноза: потеря памяти, трудности с концентрацией и в выполнении привычных повседневных задач.

Сейчас смотрят

Люди могут путаться во времени и месте, иметь проблемы со словами и испытывать смену настроения.

Эти ранние симптомы часто являются легкими и постепенными, их иногда называют легким когнитивным нарушением.

Некоторые люди могут даже не замечать этих признаков у себя, а родственники и друзья могут не воспринимать их серьезно.

Болезнь Альцгеймера, которая является самой распространенной причиной деменции, сопровождается проблемами с памятью, поведенческими изменениями и трудностями в общении.

Сосудистая деменция, которая на втором месте по популярности причин, имеет подобные симптомы. Однако с большими проблемами памяти и физического состояния.

Деменция с тельцами Леви характеризуется галлюцинациями и нарушениями сна, одновременно она похожа на болезнь Альцгеймера.

Лобно-височная деменция менее распространена, но проблемнее предыдущих. Она приводит к изменениям личности, потере социальной осведомленности и проблемам с речью.

На поздних стадиях деменции проявляется потеря памяти и способность к общению. Люди могут не узнавать близких и теряют способность говорить. Поведенческие проблемы, нарушения сна и проблемы с питанием становятся довольно распространенными на этом этапе.

Важно обращаться к врачу общей практики, если обнаружены любые симптомы деменции. Раннее выявление может помочь вовремя начать лечение и справиться с болезнью.

Источник: NHS