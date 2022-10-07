Опытный консультант по грудному вскармливанию Виктория Иванова на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказала, что такое мастит, о причинах его появления и о самых распространенных мифах относительно этого патологического состояния.

— Существует миф, что грудь можно простудить, и тогда женщина сталкивается со страшными последствиями: отек, боль, затвердение в груди и т.д. На самом деле это не так, — говорит Виктория.

По ее словам, ассоциации с простудой возникают из-за того, что часто первыми признаками мастита являются лихорадка и высокая температура.

Сейчас смотрят

Симптомы мастита

Мастит – это воспаление ткани молочной железы. Среди частых причин заболевания – инфекция.

— Также причиной может быть лактостаз (застой молока), который вовремя не был устранен, — отмечает специалист.

Основные симптомы мастита:

повышение температуры;

на груди есть набухший участок;

отекший участок может быть красноватого цвета (если у вас темная кожа, это может не так четко отслеживаться);

часто грудь может быть горячей на ощупь;

в груди может ощущаться жжение (все время или во время кормления);

выделения из сосков: белые или с примесями крови;

отвердение в груди, ощущение “комочков” или “шишек”;

усталость.

Опасные мифы о мастите

Как выяснилось, миф о том, что к маститу приводит простуда — не единственный. Относительно лечения мастита также много дезинформации, которая может усугубить состояние женщины.

— Есть заблуждение, что чем больше женщина пьет, тем больше образуется молока и, как следствие, больше проблем. Это неправда. Во время мастита женщина испытывает интоксикацию, поэтому нужно пить достаточно жидкости, иначе она получит еще и обезвоживание, — говорит медик.

Другой опасный миф, на который указывает эксперт, это запрет кормить ребенка. Если мать этого хочет, она может и дальше кормить ребенка во время лечения мастита, даже если назначен антибиотик.

Не менее распространенный миф – запрет на жаропонижающие препараты.

— Если кормящая мать имеет высокую температуру (либо от мастита, либо по другим причинам), она может совершенно спокойно принимать парацетамол, — отмечает консультант.

И предупреждает: если мастит не лечить, это может привести к абсцессу, требующему хирургического вмешательства. Поэтому при первых симптомах мастита следует срочно обратиться к врачу.

Источник: Береги себя