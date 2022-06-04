Многие привыкли чистить уши ватной палочкой, ведь это быстро и не больно. Однако такие действия могут навредить здоровью.

Врачи отмечают, что ушная сера не является признаком того, что человек грязный или не ухоженный. Ее выделение – это совершенно естественно.

Ее производят клетки, выстилающими наружное ухо и слуховой проход, и состоит из природного маслянистого вещества, вырабатываемого сальными железами.

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Это натуральное масло смешивается с грязью, потом и омертвевшими клетками кожи, которые появляются, когда вы чистите уши ватной палочкой. Ушная сера действует как барьер и защищает от проникновения вирусов и вредных бактерий в слуховой проход. Уши обычно самоочищаются.

По словам врача-отоларинголога университета Луисвилля Джерри Лин, иногда людям приходится посещать врача.

Как нельзя чистить уши

Врач отмечает, что никогда нельзя засовывать ватную палочку в ухо.

— Они занимают большую часть диаметра слухового прохода. Поэтому при их использовании сера забивается глубже в слуховой проход. В худшем случае, сера может застрять в барабанной перепонке и, возможно, даже создать перфорацию барабанной перепонки, — говорит врач.

Это может привести к потере слуха, боли, зуда или жужжания в ухе.

Кроме того, специалист призывает отказаться от некоторых неэффективных способов. Например, нельзя заливать перекись водорода в уши, лежа на боку, прежде чем сесть и дать ей вытекать. Возникает риск раздражения кожи и образования волдырей.

Как правильно чистить уши

1. Ушные капли. Жидкие растворы помогают разжижать и смягчать ушную серу, что приводит к ее разрушению и выходу из уха. Обычно такие капли продаются в аптеках.

2. Сода. Все, что нужно, это растворить половину чайной ложки пищевой соды в воде и высыпать в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклонить голову набок и закапать в ухо пять-десять капель раствора.

3. Растительное масло (оливковое) также поможет очистить серу в ушах. Нужно только закапать несколько капель с помощью пипетки.