Часто боли в горле являются первым признаком определенной болезни. Можно ли в домашних условиях избавиться от боли в горле за один день и какие специальные средства и лекарства помогут справиться с этим недугом, Фактам ICTV рассказала врач-отоларинголог Наталья Попович.

Почему болит горло

Боль в горле является симптомом множества заболеваний. Это может быть и обычная сухость слизистой вследствие вредных привычек, и употребления острой пищи, и болезни носа. А еще боль в горле может быть симптомом острого тонзиллита, паратонзилярного абсцесса и другие.

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Также боль в горле является симптомом заболеваний, не связанных с патологией лор-органов. Преимущественно это болезни желудочно-кишечного тракта, ревматологические и эндокринологические заболевания.

То есть боль в горле – это один из первых симптомов при различных вирусных и бактериальных заболеваниях. Обычно у нас болит горло при простуде, ОРВИ и гриппе. Наиболее распространенной причиной боли в горле вирусный фарингит.

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Что делать

Если действовать сразу же при появлении первых проявлений боли в горле, то можно обойтись без медикаментов. Но бороться с этим недугом нужно как можно скорее.

Ввиду такого разнообразия причин первым шагом пациента должен быть визит к врачу. Только обзор поможет поставить все точки над “i”, и человек сможет получить верное лечение.

Основным этиологическим фактором боли в горле вирусные инфекции. Следовательно, следует руководствоваться следующими принципами для улучшения своего состояния:

Увлажнение слизистой (поддерживать влажность помещения, употреблять много жидкости).

Употреблять леденцы и спреи, в состав которых входят бензидамин гидрохлорид и флурбипрофен, они также увлажняют слизистую.

Соблюдать диету, в которой следует исключить любые раздражители.

Использовать системные препараты для уменьшения воспаления и боли (такие как ибупрофен и парацетамол).

Если боль в горле является единственным симптомом – это может свидетельствовать о пересыхании слизистой. В таком случае достаточно будет только качественное увлажнение.

Когда употреблять антибиотики

Только после осмотра врача-отоларинголога. Если есть подозрение на острый тонзиллит, то после проведенного экспресс-теста на бета-гемолитический стрептококк группы А, который подтвердит или опровергнет наличие бактериальной инфекции. Антибиотики назначает только врач!

Как лечить горло в домашних условиях

Вылечить боль в горле за один день в домашних условиях нельзя. Но есть рекомендации, которые посодействуют облегчить симптомы. Но следует помнить, что перед применением народных средств для лечения боли в горле следует обратиться за консультацией к врачу.

Итак, если в горле появился дискомфорт и оно покраснело, нужно сразу его полоскать. Для этого хорошо подходит раствор соды: 1 ч. ложку соды растворить в стакане теплой воды. Можно добавить немного йодированной соли или три капли йода.

Горло полоскать следует каждые 1,5-2 часа. А между этими процедурами полезным будет рассасывание противовоспалительных средств – разных леденцов с ромашкой, шалфеем или прополисом.

Антисептическое действие оказывает эфирное масло чайного дерева, можжевельника и сосны. С ними можно производить ингаляции.

Вылечить боль в горле помогут настои из трав: 1 ст. ложку ромашки и цветков календулы следует залить стаканом кипятка и подержать на водяной бане 10 минут. Дать охладиться до комнатной температуры, за это время жидкость настоится. Отвар нужно процедить. После чего им можно полоскать горло.

Поможет и настой из шалфея, календулы и эвкалипта. По 1 ст. ложке этих трав нужно добавить до полулитра воды и кипятить 15 минут. Как немного остынет – добавить 1 ст. ложку меда и на кончике ножа лимонной кислоты. Средство перемешать и полоскать горло.