Открытие бактерии Helicobacter pylori позволило уменьшить количество случаев рецидивирующей язвы желудка и 12-перстной кишки в несколько раз. О том, как диагностировать и лечить язву, придерживаться ли специальной диеты, рассказывает врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец.
Что такое язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки?
Это хроническое заболевание желудка и 12-перстной кишки, которое проявляется дефектом слизистой оболочки (язвой). Болезнь достаточно распространенная: около 4-6% всего взрослого населения страдает от язвы. Чаще болеют мужчины в возрасте 35-50 лет.
Причины возникновения язвенной болезни?
- Главная причина язвы желудка – бактерия Helicobacter pylori
- Нарушение режима питания
- Длительный прием препаратов, влияющих на слизистую оболочку желудка
- Злоупотребление алкогольными напитками и табакокурение
- Стрессы
- Генетическая предрасположенность
Какие симптомы язвенной болезни?
Основные симптомы проявления язвы:
- Ноющие или схваткообразные боли в эпигастральной области. Возникают от голода или непосредственно после еды
- Изжога, отрыжка кислым
- Тошнота
- Тяжесть в эпигастральной области желудка после еды
- Снижение аппетита
- При кровотечении из язв появляется рвота кофейной гущей, темный стул
- При перфорации язв - резкая боль в эпигастральной области, тошнота, рвота
Сезонное обострение язвы
За последние 20 лет многократно уменьшилось количество больных язвой желудка и 12-перстной кишки. Это произошло благодаря открытию самой распространенной причины обострения язвы – бактерии Helicobacter pylori. Избавление от этой инфекции фактически означает выздоровление от язвенной болезни и отсутствие осеннего или весеннего обострения. Те язвы, с которыми мы имеем дело сейчас, в основном медикаментозного происхождения и связаны с употреблением определенных лекарств, а не с сезоном.
Диагностика
При подозрении на язву (нужно сказать, что типичные симптомы встречаются нечасто) назначают видеоэзофагогастродуоденоскопию с одновременным тестом на Helicobacter pylori.
Как лечат язвенную болезнь
Если наличие инфекции подтверждается, то назначают антибактериальные препараты. В остальных случаях лечат применением противокислотных препаратов. Рекомендуется начинать лечение уже при первых признаках воспаления в желудке. Хирургическое лечение проводится по показаниям: осложнения язвенной болезни желудка (кровотечение, пенетрация, перфорация), частые обострения, при грубых деформациях желудка и 12-перстной кишки в результате рубцовых изменений.
Диета при язвенной болезни желудка
Современные препараты для контроля кислотности позволяют пациентам с язвой питаться без особых ограничений. Естественно, жареное, жирное не показано при обострении, но рекомендуется придерживаться принципов здорового, сбалансированного питания.