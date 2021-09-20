Сезонное обострение язвы

За последние 20 лет многократно уменьшилось количество больных язвой желудка и 12-перстной кишки. Это произошло благодаря открытию самой распространенной причины обострения язвы – бактерии Helicobacter pylori. Избавление от этой инфекции фактически означает выздоровление от язвенной болезни и отсутствие осеннего или весеннего обострения. Те язвы, с которыми мы имеем дело сейчас, в основном медикаментозного происхождения и связаны с употреблением определенных лекарств, а не с сезоном.