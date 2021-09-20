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Язва желудка: в обострении виноват не осенний сезон, а инфекция

20 сентября, 17:16 Лариса Божко

Открытие бактерии Helicobacter pylori позволило уменьшить количество случаев рецидивирующей язвы желудка и 12-перстной кишки в несколько раз. О том, как диагностировать и лечить язву, придерживаться ли специальной диеты, рассказывает врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец.

Что такое язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки?

Это хроническое заболевание желудка и 12-перстной кишки, которое проявляется дефектом слизистой оболочки (язвой). Болезнь достаточно распространенная: около 4-6% всего взрослого населения страдает от язвы. Чаще болеют мужчины в возрасте 35-50 лет.

Причины возникновения язвенной болезни?

  • Главная причина язвы желудка – бактерия Helicobacter pylori
  • Нарушение режима питания
  • Длительный прием препаратов, влияющих на слизистую оболочку желудка
  • Злоупотребление алкогольными напитками и табакокурение
  • Стрессы
  • Генетическая предрасположенность

Какие симптомы язвенной болезни?

Основные симптомы проявления язвы:

  • Ноющие или схваткообразные боли в эпигастральной области. Возникают от голода или непосредственно после еды
  • Изжога, отрыжка кислым
  • Тошнота
  • Тяжесть в эпигастральной области желудка после еды
  • Снижение аппетита
  • При кровотечении из язв появляется рвота кофейной гущей, темный стул
  • При перфорации язв - резкая боль в эпигастральной области, тошнота, рвота

Сезонное обострение язвы

За последние 20 лет многократно уменьшилось количество больных язвой желудка и 12-перстной кишки. Это произошло благодаря открытию самой распространенной причины обострения язвы – бактерии Helicobacter pylori. Избавление от этой инфекции фактически означает выздоровление от язвенной болезни и отсутствие осеннего или весеннего обострения. Те язвы, с которыми мы имеем дело сейчас, в основном медикаментозного происхождения и связаны с употреблением определенных лекарств, а не с сезоном.

Диагностика

При подозрении на язву (нужно сказать, что типичные симптомы встречаются нечасто) назначают видеоэзофагогастродуоденоскопию с одновременным тестом на Helicobacter pylori.

Как лечат язвенную болезнь

Если наличие инфекции подтверждается, то назначают антибактериальные препараты. В остальных случаях лечат применением противокислотных препаратов. Рекомендуется начинать лечение уже при первых признаках воспаления в желудке. Хирургическое лечение проводится по показаниям: осложнения язвенной болезни желудка (кровотечение, пенетрация, перфорация), частые обострения, при грубых деформациях желудка и 12-перстной кишки в результате рубцовых изменений.

Диета при язвенной болезни желудка

Современные препараты для контроля кислотности позволяют пациентам с язвой питаться без особых ограничений. Естественно, жареное, жирное не показано при обострении, но рекомендуется придерживаться принципов здорового, сбалансированного питания.

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