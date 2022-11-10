Язвенный колит. Такой диагноз установили медики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра семилетней Маричке Бродовщины.

Девочка четыре года страдала кишечными расстройствами с примесями крови, которые вызывали боль в животе, вздутие и дискомфорт. Но врачи, к которым обращались родители Марички, не могли установить причину кровотечения и лечили ее от инфекционных заболеваний, аллергии на белок и т.д.

Гастроэнтеролог Вита Волощук заподозрила язвенный колит — воспалительное заболевание кишечника, при котором воспаление возникает в слизистой толстой кишки и появляются язвы, что приводит к длительной диарее, очень часто с кровью.

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Диагностические обследования подтвердили правильность диагноза, поэтому девочке немедленно приступили к лечению. Сейчас школьница чувствует себя гораздо лучше: симптомы болезни постепенно исчезают, и родители надеются, что вскоре кровотечение прекратится совсем.

– История Марички не совсем типичная, – рассказала врач. – Ведь язвенный колит у детей до 10 лет встречается редко, чаще всего его диагностируют в 15-25 лет. Однако знать о язвенном колите нужно всем родителям.

Симптомы язвенного колита

Основным симптомом язвенного колита есть кишечные проявления: диарея, которая может содержать кровь или слизь.

У 50% больных может возникать боль в животе и области прямой кишки.

Воспаление почти всегда поражает прямую кишку и нижнюю часть толстой кишки, но может поражать всю толстую кишку.

Симптомы, не связанные с кишечником – поражение суставов (отек и боль), глаз, кожи и желчных протоков.

Диагностика

Один из важных этапов диагностики – это проведение колоноскопии. Во время процедуры врач берет небольшие образцы ткани из толстой кишки, которые можно исследовать под микроскопом, чтобы выявить язвенный колит и исключить другие причины заболевания, которые могут иметь подобные симптомы.

Лечение

Язвенный колит нельзя вылечить, но обычно его можно контролировать. Главное достичь ремиссии и своевременно проводить обследование.

Большинство людей с язвенным колитом способны жить активной жизнью.

Источник: ЗУСДЦ

Фото: ЗУСДЦ