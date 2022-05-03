С каждым днем полномасштабной войны России против Украины становится известно все больше подробностей военных преступлений российских захватчиков. Большая часть из них – это преступления, связанные с сексуальным насилием против женщин, мужчин, девушек и парней.

Акушер-гинеколог Элени Чолас и психолог Ярослава Евтищенко рассказали, что делать в случае сексуального насилия во время войны.

Гинекологическая помощь

По словам Чолас, если вы не знаете, как, и не чувствуете нужных сил — не сопротивляйтесь. Ведь для россиян — это не об удовольствии и сексе, а о надругательстве и мести. Сопротивление жертвы может только ухудшить ситуацию и разозлить насильника, что может привести к сильным травмам.

— Как только насильник оставил вас в покое и угрозы жизни больше нет — сразу позаботьтесь о себе и своем теле, — советует врач.

Если есть возможность — нужно помыться в душе/ванной. А если это несет опасность (вы в оккупации и нет безопасного доступа к воде) или не имеете сил, то хватит и простых влажных/сухих салфеток.

Гинеколог говорит, что во время сексуального насилия во время войны почти не бывает случаев отсутствия травм половых органов, поэтому:

имеется активное кровотечение — обратитесь максимально быстро в больницу или найдите рядом врача/медицинского работника;

активного кровотечения нет — примите душ или проведите гигиенические процедуры с использованием салфеток.

— Если есть жгучая боль, можно использовать чистую воду, соду (1 ч. л. на 1 л воды), мазь Левомиколь (можно прямо внутрь) или мазь Бепантен. Все смазать. Ни в коем случае не используйте перекись водорода, — отметила Чолас.

Увлажнить слизистую также можно Левомиколем или лубрикантом на водной основе, но не в первые сутки. Не используйте подсолнечное масло, лубриканты на масляной основе, пантенол.

Если в аптечке есть антисептические свечи (любые) — можно использовать: Полижинакс, Тержинан, Гексикон, Клион-Д и тому подобное. Лечиться в течение 5-6 дней, но не стоит ставить свечу сразу, лучше сделать это через сутки.

Как только появится возможность — нужно сразу обратиться к врачу для осмотра и обследования на ИППП.

Контрацепция

— Если вы используете спираль, это хороший метод контрацепции в такой ситуации. Если же вы используете КОК, то примите таблетку вовремя или на следующий день две сразу, — говорит гинеколог.

В то же время в случае отсутствия двух вышеназванных способов, можно поискать КОК в соседних аптеках или у девушек вокруг. По принципу экстренной контрацепции Юзпе следует принять 100 мкг (0,1 мг) Эстрадиола (этинилэстрадиол) и 500 мкг (0,5 мг) Левонолгестрела (диенагест, дроспиренон).

Кроме того, в первые 72 часа после полового акта нужно принять:

5 таблеток Навинет (Джаз, Дифенда, Видара мини, Дарилия, Дроспифем 20);

4 таблетки Регулон (Регивидон, Марвелон, Дроспифем 30, Ярины, Жанин);

1 красная или желтая таблетка Клайры.

Эту дозировку нужно будет повторить через 12 часов.

Психологическая помощь

Евтищенко утверждает, что во время сексуального насилия — первое и главное, что следует помнить, — вам необходимо выжить.

— Главное — это жизнь, поэтому если у нас нет возможности избежать этой ситуации, важно действовать таким образом, чтобы выйти из этого ада живым. В таких случаях кричать и звать о помощи не нужно, это не будет действенным способом, — говорит она.

Акт насилия в военное время отличается от изнасилований, совершенных в мирное время. Сексуальное насилие во время войны или в ходе вооруженного конфликта может иметь двойное значение, если осуществляется в больших масштабах. Поэтому уровень демонстративности и агрессивности действий здесь отличается.

Важно помнить в этот момент, что тело — это не вся вы. Так называемое отделение сознания от тела — лучший способ пережить это.

— Чем меньше сопротивление или активное сопротивление, тем быстрее насильник потеряет интерес. Чем меньше активное сопротивление, тем быстрее насильник потеряет интерес. Следующий важный компонент — не совершать попыток побега, если не уверены в результате. Одна попытка без оценки реальной ситуации может стоить жизни, — подчеркнула Евтищенко.

Стоит помнить, что вина на этих ужасных действиях всегда лежит на насильнике. Поэтому, условное согласие — это ваш способ выжить и никаким образом не влияет на его вину.

Как только у вас будет возможность остаться в безопасности, попробуйте с кем-то поговорить или связаться. Не оставайтесь в месте, где это с вами случилось.

Есть несколько техник, которые помогут вернуть контроль над своим телом после трагедии:

упражнение объятия — сложить руки накрест и попробовать левой рукой обнять себя за правое предплечье или локоть, а правой рукой — за левое предплечье или локоть. Посидеть так несколько минут;

перекрестить руки спереди себя и взять руки в руки и в скрещенной позиции подтянуть их к груди. Язык можно поднять до неба. Остаться в такой позе также на несколько минут;

потопайте по земле поочередно каждой из ног, чтобы вернуть себе равновесие.

Если будет возможность, психолог советует обратиться на горячую линию помощи — 116-123.

Источник: Элени Чолас, Ярослава Евтищенко