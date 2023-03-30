Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Как эффективно снять заложенность носа: побочные эффекты сосудосуживающих капель

30 марта 2023, 09:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, как эффективно и безопасно снять заложенность носа и в каких случаях сосудосуживающие капли не помогут.

— Современная фармакология не может лечить насморк. Потому что насморк вызывают вирусы, а с лечением вирусных заболеваний все очень сложно, — отмечают медики.

Однако, по словам экспертов, современная медицина может предложить облегчение от заложенного носа, мешающего спать и жить. И это облегчение — сосудосуживающие капли.

Читайте также:
біль у вусіЗаложенность уха: что делать и когда нужно обращаться к врачу

Сейчас смотрят

Простыми словами, сосудосуживающие капли уменьшают отек кровяных сосудов в носу, что помогает открыть дыхательные проходы.

Препараты с таким действием доступны в разных формах: спреи, капли, сиропы, таблетки или капсулы, растворимый в воде порошок.

Некоторые из них содержат только одно действующее вещество, например оксиметазолин. Другие — комплекс веществ, в частности жаропонижающие препараты, например парацетамол.

Для некоторых групп людей сосудосуживающие капли могут быть опасныВам следует посоветоваться с врачом перед приемом сосудосуживающих, если:

  • вы принимаете другое лекарство (например, антидепрессанты);
  • у вас диабет;
  • у вас повышенное давление;
  • у вас гипертиреоз (повышенная активность функции щитовидной железы);
  • вы – мужчина, и у вас увеличена простата;
  • у вас есть хронические заболевания печени, почек, сердца или проблемы с кровообращением;
  • у вас глаукома.

Как правильно использовать сосудосуживающие капли

Даже если вы взрослый человек без хронических болезней, не беременны и не принимаете дополнительное лекарство, важно знать некоторые особенности таких капель.

Во-первых, их нельзя использовать слишком часто – не чаще 1–4 раз в день. Перед применением прочтите, какой интервал рекомендован инструкцией для того конкретного препарата, который вы принимаете.

Во-вторых, нельзя принимать сосудосуживающие препараты более одной недели. Иначе это только усугубит заложенность носа. Если за неделю использования капель нет изменений в симптомах, вам следует обратиться к врачу.

Какие бывают побочные эффекты

Среди наиболее распространенных:

  • сонливость;
  • раздражение слизистой носа;
  • головная боль;
  • чувство тошноты;
  • пересыхание во рту;
  • сыпь;
  • ощущение беспокойства и/или возбуждения.

Побочные эффекты пройдут, как только вы прекратите использовать капли.

Источник: Береги себя

Теги
лікування поради лікаря хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь