Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, как эффективно и безопасно снять заложенность носа и в каких случаях сосудосуживающие капли не помогут.
— Современная фармакология не может лечить насморк. Потому что насморк вызывают вирусы, а с лечением вирусных заболеваний все очень сложно, — отмечают медики.
Однако, по словам экспертов, современная медицина может предложить облегчение от заложенного носа, мешающего спать и жить. И это облегчение — сосудосуживающие капли.
Простыми словами, сосудосуживающие капли уменьшают отек кровяных сосудов в носу, что помогает открыть дыхательные проходы.
Препараты с таким действием доступны в разных формах: спреи, капли, сиропы, таблетки или капсулы, растворимый в воде порошок.
Некоторые из них содержат только одно действующее вещество, например оксиметазолин. Другие — комплекс веществ, в частности жаропонижающие препараты, например парацетамол.
Для некоторых групп людей сосудосуживающие капли могут быть опасны. Вам следует посоветоваться с врачом перед приемом сосудосуживающих, если:
- вы принимаете другое лекарство (например, антидепрессанты);
- у вас диабет;
- у вас повышенное давление;
- у вас гипертиреоз (повышенная активность функции щитовидной железы);
- вы – мужчина, и у вас увеличена простата;
- у вас есть хронические заболевания печени, почек, сердца или проблемы с кровообращением;
- у вас глаукома.
Как правильно использовать сосудосуживающие капли
Даже если вы взрослый человек без хронических болезней, не беременны и не принимаете дополнительное лекарство, важно знать некоторые особенности таких капель.
Во-первых, их нельзя использовать слишком часто – не чаще 1–4 раз в день. Перед применением прочтите, какой интервал рекомендован инструкцией для того конкретного препарата, который вы принимаете.
Во-вторых, нельзя принимать сосудосуживающие препараты более одной недели. Иначе это только усугубит заложенность носа. Если за неделю использования капель нет изменений в симптомах, вам следует обратиться к врачу.
Какие бывают побочные эффекты
Среди наиболее распространенных:
- сонливость;
- раздражение слизистой носа;
- головная боль;
- чувство тошноты;
- пересыхание во рту;
- сыпь;
- ощущение беспокойства и/или возбуждения.
Побочные эффекты пройдут, как только вы прекратите использовать капли.
Источник: Береги себя