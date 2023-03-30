Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, как эффективно и безопасно снять заложенность носа и в каких случаях сосудосуживающие капли не помогут.

— Современная фармакология не может лечить насморк. Потому что насморк вызывают вирусы, а с лечением вирусных заболеваний все очень сложно, — отмечают медики.

Однако, по словам экспертов, современная медицина может предложить облегчение от заложенного носа, мешающего спать и жить. И это облегчение — сосудосуживающие капли.

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Простыми словами, сосудосуживающие капли уменьшают отек кровяных сосудов в носу, что помогает открыть дыхательные проходы.

Препараты с таким действием доступны в разных формах: спреи, капли, сиропы, таблетки или капсулы, растворимый в воде порошок.

Некоторые из них содержат только одно действующее вещество, например оксиметазолин. Другие — комплекс веществ, в частности жаропонижающие препараты, например парацетамол.

Для некоторых групп людей сосудосуживающие капли могут быть опасны. Вам следует посоветоваться с врачом перед приемом сосудосуживающих, если:

вы принимаете другое лекарство (например, антидепрессанты);

у вас диабет;

у вас повышенное давление;

у вас гипертиреоз (повышенная активность функции щитовидной железы);

вы – мужчина, и у вас увеличена простата;

у вас есть хронические заболевания печени, почек, сердца или проблемы с кровообращением;

у вас глаукома.

Как правильно использовать сосудосуживающие капли

Даже если вы взрослый человек без хронических болезней, не беременны и не принимаете дополнительное лекарство, важно знать некоторые особенности таких капель.

Во-первых, их нельзя использовать слишком часто – не чаще 1–4 раз в день. Перед применением прочтите, какой интервал рекомендован инструкцией для того конкретного препарата, который вы принимаете.

Во-вторых, нельзя принимать сосудосуживающие препараты более одной недели. Иначе это только усугубит заложенность носа. Если за неделю использования капель нет изменений в симптомах, вам следует обратиться к врачу.

Какие бывают побочные эффекты

Среди наиболее распространенных:

сонливость;

раздражение слизистой носа;

головная боль;

чувство тошноты;

пересыхание во рту;

сыпь;

ощущение беспокойства и/или возбуждения.

Побочные эффекты пройдут, как только вы прекратите использовать капли.

Источник: Береги себя