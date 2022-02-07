Во время Великого поста перед Пасхой людям предлагают ограничить употребление белковой пищи. Это может стать настоящим стрессом как для физического, так и для психического здоровья человека.

Факты ICTV пообщались с врачом-диетологом, гастроэнтерологом, канд. мед. наук, ассистентом кафедры высшего медсестринского образования, ухода за больными и клинической иммунологии ТНМУ им. И. Я. Горбачевского Надеждой Гаврилюк и узнали, как правильно начинать пост и как не поправиться в этот период.

Как начать пост

— Перед началом поста рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Потому что резкие изменения в рационе могут привести к их обострению, что не только принесет вред организму, но и сведет на нет все ваши усилия, — говорит Надежда Гаврилюк.

По ее словам, начинать пост можно только в том случае, если у человека удовлетворительное состояние здоровья.

В то же время существует несколько простых рекомендаций, с помощью которых будет легче выдержать первые дни.

— Важнейшим шагом является постепенное уменьшение потребления мяса, алкоголя, кофе, усиливающих желудочную секрецию и, соответственно, повышающих аппетит. Введение большего количества овощей и фруктов подготовит пищеварительную систему к более интенсивной выработке амилазы — фермента, который расщепляет углеводную пищу. Таким образом организм плавно перестроится, – объясняет гастроэнтеролог.

Исследования последних лет доказали, что заселяющие наш кишечник бактерии могут влиять на пищевые привычки “хозяина”, отмечает специалист. Поэтому очень важно постепенно менять рацион и приучать свой микробиом к новому питанию.

Как избежать срывов

Во время поста следует ограничить соль, перец, приправы, усиливающие аппетит.

— Людям, у которых все-таки есть проблемы с ЖКТ или другими органами, рекомендовано совмещать и комбинировать основные диетологические рекомендации по их заболеванию с питанием во время поста. Здесь уже следует индивидуально разбираться в каждом отдельном случае, — комментирует Надежда Гаврилюк.

Белковая пища очень важна в рационе и выполняет множество функций, из-за ее нехватки человек может испытывать чувство голода.

— Белки необходимы для образования ферментов, гормонов, антител и являются структурной основой мышц, костной ткани, ногтей, волос. При отказе от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы следует ввести в рацион растительный белок, источником которого являются бобовые (чечевица, горох, нут, фасоль, бобы маш, соя). У некоторых может фиксироваться вздутие от фасоли и гороха. В таком случае попробуйте отдать предпочтение нуту и ​​чечевице, отваривайте их с добавлением соды, — рекомендует врач.

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Вместо яиц следует добавлять в блюда льняную муку, а также не забывать о различных видах орехов, семян и продуктов из льна, которые не только являются источником белка, но и полиненасыщенных Омега-3 и Омега-6 микроэлементов. Они отлично заменят рыбу.

Вместо молочных продуктов употребляйте разные виды капусты, морские водоросли.

Как не поправиться

Как и в любой период жизни, так и во время поста есть риск набрать лишний вес.

Основной проблемой является чувство голода от необычного режима питания, и тогда люди начинают “заедать” сладостями, хлебобулочными изделиями и употреблять сладкие напитки, которые из-за высокого содержания сахара приводят к гипергликемии (увеличению содержания глюкозы в крови) и пополняют запасы гликогена (углеводный резерв для обеспечения организма) в мышцах и печени.

— Если запасы гликогена заполнены, глюкоза начинает превращаться в жир и откладываться в виде лишних килограммов. Поэтому следует обязательно ограничить употребление простых углеводов, есть больше каш, овощей. Вместо сладостей добавлять в блюда сухофрукты и ягоды, — говорит Надежда Гаврилюк.

Следует соблюдать и режим питания, избегать лишних перекусов, которые являются дополнительным источником лишних калорий.