Гемоглобин – важный элемент крови. Если его не хватает, мы чувствуем себя плохо. Но всегда ли причина плохого самочувствия – гемоглобин? Можно ли определить его уровень в домашних условиях? На эти вопросы Фактам ICTV отвечает врач-терапевт Анастасия Коваль.

— Гемоглобин – это такой железосодержащий белок, его функция – это транспортировка кислорода. Но не гемоглобином единым. Для меня, как для врача, – объясняет специалист, – важен еще показатель ферритина и трансефрина.

Почему мы не можем ограничиться одним показателем? Все просто, потому что повышенный уровень ферритина, например, может нас обрадовать, но на самом деле будет говорить о воспалительном процессе, а вот низкий уровень гемоглобина – это не всегда о железе, а иногда и о недостаточности витаминов группы В.

Почему возникает анемия

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Когда мы говорим о снижении уровня гемоглобина – то обычно имеем в виду анемию. Но анемия – это не самостоятельная заболевание. Это следствие какого-нибудь заболевания.

Чаще анемия возникает из-за:

недоедание;

большую кровопотерю, или же маленькую, но постоянную (например, если есть язва желудка, или геморрой, неспецифический язвенный колит, или болезнь Крона, массивная менструация и т.д.);

онкологию;

болезнь почек и т.п.

Признаки низкого уровня гемоглобина

Конечно, плохое самочувствие – не причина приписывать себе анемию. Следует обратить внимание на беспокоящие симптомы.

Признаки низкого уровня гемоглобина:

слабость;

головокружение;

шум в ушах;

ускоренное сердцебиение;

изменение вкуса (некоторые люди едят мел, или скорлупу от яиц);

одышка;

побледнение кожи.

Чаще всего, люди не учитывают эти признаки, думая, что просто устали или имеют мифическую вегетососудистую дистонию (такого диагноза не существует!).

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– Важно также, чтобы эти симптомы были в комплексе, потому что нельзя ставить диагноз анемия только на основании того, что человек бледен. У него может быть нормальный уровень гемоглобина, – предостерегает врач.

Можно ли определить гемоглобин в домашних условиях

Следует понимать, что определить анемию только из-за жалоб пациента невозможно. Это диагноз, который ставится только после обследования.

Существуют “ультра модные” приборы для определения уровня гемоглобина дома (обычно их можно найти в китайских онлайн-магазинах), но помните, что корректность их работы сомнительна.

– Да, это электронное устройство, но не медицинское, а это значит, что его никто не проверял на достоверность и безопасность. Если у вас какие-то жалобы – обратитесь к своему врачу для дообследования и лечения, – говорит Анастасия Коваль.

Следует понимать, что анемии бывают разные: легкие и очень тяжелые, от этого и зависит лечение. Иногда достаточно скорректировать свое питание и добавить железосодержащие продукты. Иногда нужно пропить препараты железа. Но в особо тяжелых случаях необходимо переливание крови.

Кроме того, любая анемия – достаточно серьезный сигнал о том, что нужно искать другую болезнь, которая вызвала эту анемию и лечить именно ее, чтобы анемия больше не повторялась.

Так что без помощи врача вам не обойтись!