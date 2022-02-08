Как правильно кашлять – какую технику следует выучить

Кашель является симптомом ряда заболеваний – дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Когда он беспокоит, важно помнить не только о культуре и других людях, но и о том, чтобы облегчить свое состояние.
Терапевт и семейный врач Виктория Дубенюк рассказала, как правильно кашлять.
— Кашель – это нормальный защитный механизм для удаления слизи и чужеродных частиц с дыхательных путей. Однако перемещение слизи требует специальной техники очищения дыхательных путей, – говорит Виктория Дубенюк.
Как правильно кашлять
- откашляться лучше в салфетку, выбросить ее, а затем обработать руки гелем на спиртовой основе;
- если она отсутствует, кашляйте во внутренний локоть;
- если вы кашляете в руки, мойте их немедленно после кашля.
Кроме того, существует специальная техника хаффинга, она помогает вывести слизь из легких.
Техника кашля хаффинг
- сядьте прямо, подбородок слегка наклонен вверх, а рот открыт;
- сделайте медленный глубокий вдох, чтобы наполнить легкие примерно на три четверти;
- задержать дыхание на две-три секунды;
- выдыхайте с силой, но медленно, на непрерывном выдохе, чтобы переместить слизь из бронхов малого калибра в большие бронхи;
- повторите этот маневр еще два раза, а затем однократно сильно покашляйте, чтобы очистить слизь с верхних дыхательных путей;
- делайте цикл от четырех до пяти раз.
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Если кашель долго не проходит, нужно обратиться к специалисту.