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Как правильно кашлять – какую технику следует выучить

8 февраля 2022, 15:42
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
серце, кашель
Источник: Depositphotos

Кашель является симптомом ряда заболеваний – дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Когда он беспокоит, важно помнить не только о культуре и других людях, но и о том, чтобы облегчить свое состояние.

Терапевт и семейный врач Виктория Дубенюк рассказала, как правильно кашлять.

— Кашель – это нормальный защитный механизм для удаления слизи и чужеродных частиц с дыхательных путей. Однако перемещение слизи требует специальной техники очищения дыхательных путей, – говорит Виктория Дубенюк.

Как правильно кашлять

  • откашляться лучше в салфетку, выбросить ее, а затем обработать руки гелем на спиртовой основе;
  • если она отсутствует, кашляйте во внутренний локоть;
  • если вы кашляете в руки, мойте их немедленно после кашля.
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Кроме того, существует специальная техника хаффинга, она помогает вывести слизь из легких.

Техника кашля хаффинг

  • сядьте прямо, подбородок слегка наклонен вверх, а рот открыт;
  • сделайте медленный глубокий вдох, чтобы наполнить легкие примерно на три четверти;
  • задержать дыхание на две-три секунды;
  • выдыхайте с силой, но медленно, на непрерывном выдохе, чтобы переместить слизь из бронхов малого калибра в большие бронхи;
  • повторите этот маневр еще два раза, а затем однократно сильно покашляйте, чтобы очистить слизь с верхних дыхательных путей;
  • делайте цикл от четырех до пяти раз.

 

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Публикация от Сімейний лікар Терапевт Київ (@dr_dubeniuk)

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Если кашель долго не проходит, нужно обратиться к специалисту.

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