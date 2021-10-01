Острый тонзиллит, ранее называвшийся ангиной, возникает преимущественно в холодный период. Он может быть вызван как вирусами, так и бактериями, а также грибами и другими возбудителями. Как диагностировать и лечить ангину, рассказывает врач высшей категории, отоларинголог Ирина Калита.

Что такое ангина? Острый тонзиллит (раньше назывался ангина) — это воспалительный процесс небных миндалин, при котором поражаются не только миндалины, но и слизистая глотки. Он является одним из наиболее частых заболеваний верхних дыхательных путей

Причина возникновения ангины Болезнь может быть вызвана как вирусами, так и бактериями, а также грибами и другими возбудителями. Среди вирусов наиболее часто встречается аденовирус, вирусы Эпштейн Барра, энтеровирус. Наиболее распространены бактериальные возбудители. На первом месте стоят гемофильная палочка, коринебактерия. Отдельный вид ангины — ангина Венсана Симановского-Плавта, которая вызывается симбиозом веретенообразной палочки и спирохеты полости рта.

Как передается ангина? Пути передачи инфекции — воздушно-капельный, контактно-бытовой и алиментарный, а также аутоинфекция собственной микрофлоры ротоглотки. Иногда тонзиллит выступает симптомом основного заболевания. Чаще всего это болезни крови.

Симптомы ангины Клиническая картина проявляется такими жалобами: боли в горле при глотании, повышение температуры, болезненность и увеличение лимфатических узлов. Для ангины Венсана Симановского характерны следующие жалобы: неприятные ощущения в горле, незначительная боль при глотании с одной стороны, неприятный запах изо рта. При этом общее состояние в норме, температура нормальная или субфибрильная (37,2).

Как диагностируют ангину? Для диагностики острого тонзиллита (ангины) необходим в первую очередь осмотр врача. Для уточнения диагноза потребуется развернутый анализ крови, экспресс-тест на стрептококк группы А, бакпосев с поверхности миндалин и антибиотикограмма.

Как лечат ангину? Лечение назначается в соответствии с выделенным возбудителем. При бактериальной инфекции назначаются соответствующие антибиотики. В случае обнаружения стрептококка группы А антибактериальная терапия составляет 10 дней.

Осложнения после ангины После перенесенной ангины могут возникнуть следующие осложнения: паратонзиллярный абсцесс, парафаренгиальный абсцесс, заглоточный абсцесс. Все эти состояния требуют немедленной госпитализации и последующего хирургического лечения. Существуют и поздние осложнения, которые развиваются спустя две-четыре недели. Это острая ревматическая лихорадка, гломерулонефрит. Поэтому после перенесенного стрептококкового острого тонзиллита рекомендуется сдать анализ крови, анализ мочи и сделать ЭКГ.