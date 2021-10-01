Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
горло, врач, доктор, ангина, отоларинголог
Карта тела

Как вылечить ангину и не допустить осложнений

1 октября 2021, 11:00 Лариса Божко

Острый тонзиллит, ранее называвшийся ангиной, возникает преимущественно в холодный период. Он может быть вызван как вирусами, так и бактериями, а также грибами и другими возбудителями. Как диагностировать и лечить ангину, рассказывает врач высшей категории, отоларинголог Ирина Калита.

Что такое ангина?

Острый тонзиллит (раньше назывался ангина) — это воспалительный процесс небных миндалин, при котором  поражаются не только миндалины, но и слизистая глотки. Он является одним из наиболее частых заболеваний верхних дыхательных путей

Причина возникновения ангины

Болезнь может быть вызвана как вирусами, так и бактериями, а также грибами и другими возбудителями.

Среди вирусов наиболее часто встречается аденовирус, вирусы Эпштейн Барра, энтеровирус.

Наиболее распространены бактериальные возбудители. На первом месте стоят гемофильная палочка, коринебактерия.

Отдельный  вид ангины — ангина Венсана Симановского-Плавта, которая вызывается симбиозом  веретенообразной палочки и спирохеты полости рта.

Как передается ангина?

Пути передачи инфекции — воздушно-капельный, контактно-бытовой и алиментарный,  а также аутоинфекция собственной микрофлоры ротоглотки.

Иногда тонзиллит выступает симптомом основного заболевания. Чаще всего это болезни крови.

Симптомы ангины

Клиническая картина проявляется такими жалобами: боли в горле при глотании, повышение температуры, болезненность и увеличение лимфатических узлов.

Для  ангины Венсана Симановского характерны следующие жалобы: неприятные ощущения в горле, незначительная  боль при глотании с одной стороны, неприятный запах изо рта. При  этом общее состояние в норме, температура нормальная или субфибрильная (37,2).

Как диагностируют ангину?

Для диагностики острого тонзиллита (ангины) необходим  в первую очередь осмотр врача.  Для уточнения диагноза потребуется развернутый анализ крови, экспресс-тест на стрептококк группы  А,  бакпосев с поверхности миндалин и антибиотикограмма.

Как лечат ангину?

Лечение назначается в соответствии с выделенным возбудителем. При  бактериальной инфекции назначаются соответствующие антибиотики. В  случае обнаружения стрептококка  группы А антибактериальная терапия составляет 10 дней.

Осложнения после ангины

После перенесенной ангины могут возникнуть следующие осложнения: паратонзиллярный абсцесс, парафаренгиальный абсцесс, заглоточный абсцесс. Все эти состояния требуют немедленной госпитализации и последующего хирургического лечения.

Существуют и поздние осложнения, которые развиваются спустя две-четыре недели. Это острая ревматическая лихорадка, гломерулонефрит.  Поэтому после перенесенного стрептококкового острого тонзиллита рекомендуется сдать анализ крови, анализ мочи и сделать ЭКГ.

Профилактика ангины

Необходимо избегать переохлаждения. Рекомендуется  полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Теги
лікування , поради лікаря , хвороба
Знайшли помилку в тексті?
Помилка