Зубная боль — одно из самых неприятных ощущений в жизни. И, к большому сожалению, она обычно возникает, когда нет возможности немедленно обратиться к врачу.

Стоматолог Елена Прудкая рассказала Фактам ICTV, что делать, когда появился гной вокруг зуба, чем полоскать и как можно облегчить боль в домашних условиях.

Что такое флюс

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Флюс, или, по-научному, челюстной периостит — это воспалительный процесс, который возникает в результате инфекции в корневом канале зуба, вокруг него или в тканях пародонта.

Почему возникает флюс

— Главная причина — это воспаление корня зуба вследствие кариеса, проблем с деснами или накопления остатков пищи. Гной образуется как результат скопления бактерий в виде жидкости и мертвых кровяных клеток, — говорит Елена Прудкая.

Главные признаки флюса:

Сильная боль, которая не исчезает. В некоторых случаях пациент может чувствовать пульсацию.

Отек челюсти или лица.

Покраснение и чувствительность десен. Место вокруг зуба становится чрезвычайно чувствительным, а десна — болезненными на ощупь.

Неприятный соленый привкус во рту.

Общая вялость.

Лихорадка. Острая фаза часто сопровождается высокой температурой.

— Не пытайтесь удалять гной самостоятельно! Инфекция может распространиться и привести к серьезным осложнениям. Например, распространиться на другие части лица и тела, — предостерегает врач.

Что делать, когда появился гной вокруг зуба

Чтобы предотвратить развитие воспаления, специалист советует следующее:

Обезболивающие препараты. Нимесил, кетанов, ибупрофен и т. д. позволяют достаточно быстро снять зубную боль и обычно доступны без рецепта.

Холодный компресс. Холод помогает утолить боль, уменьшить отек и воспаление. Прикладывайте завернутый в полотенце пакет со льдом к больному месту на 15-20 минут по крайней мере трижды в день.

Спрей, обладающий мощным антибактериальным действием. Распылите орасепт в ротовой полости, жидкость можно проглотить.

Чем полоскать зуб, чтобы вышел гной

Содовый раствор. Пищевая сода обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Растворите одну чайную ложку соли в стакане теплой воды. Полощите рот по несколько раз в день в течение двух минут.

— Не медлите, обратитесь к стоматологу при первой же возможности. Поскольку только специалист может удалить инфекцию, — напоминает врач.

По ее словам, лечение флюса в домашних условиях может быть только временной мерой для уменьшения симптомов. Важно помнить, что это ни в коем случае не заменит профессиональной медицинской помощи.