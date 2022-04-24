Сейчас все мы чувствуем очень сильный и длительный стресс, потому что уже почти два месяца в Украине идут кровавые бои. В этой ситуации обостряются хронические заболевания. Особенно сердечно-сосудистые.

Ситуация усугубляется еще и потому, что многие люди не имеют возможности обратиться к врачу и даже приобрести необходимые лекарства, которые они привыкли принимать.

Что делать, когда повышается давление, а возможности получить медицинскую помощь нет, рассказывает врач-кардиолог Анна Солощенко.

– Гипертоническая болезнь – это состояние, когда артериальное давление хронически повышено и держится на уровне выше 130\80 м рт. ст., — отметила врач.

Такое состояние требует постоянного контроля давления и приема лекарств. Если не лечиться, то со временем будут страдать другие органы: сердце, почки, сосуды.

Сейчас люди переживают стрессы во время артобстрелов, бомбардировок, эвакуации, находятся в осаде, поэтому некоторые привычные препараты могут и не помогать. Что делать?

Некоторые люди начинают увеличивать дозу. Но это не совсем верно. Повысить дозу можно, но важно не превышать максимально допустимую в сутки.

И отказ от препарата, и превышение дозы негативно влияет на организм.

В интернете нужно найти справочник по лекарственным препаратам Компендиум, где есть список всех лекарств. Найдите название препарата, который вы принимаете. Там указана максимальная суточная доза и сколько раз в день его следует принимать.

Это важно, потому что есть лекарство, которое действует 24 часа. Их принимают один раз в день. А есть действующие 12 часов, поэтому их нужно принимать дважды в сутки в одно и то же время.

Если вы пропускаете прием лекарств, их концентрация в организме уменьшается и давление повышается. То есть возникают своеобразные качели, когда давление – то вверх, то вниз.

Есть средства короткого действия – 3-4 часа. Их принимают при условии, что давление не падает даже при постоянном приеме гипотензивных препаратов.

Эти средства принимают сублингвально (под язык), поэтому они действуют очень быстро. Но и здесь нужно быть осторожным: если вы нервничаете, и давление не снижается, то важно успокоиться, лечь и все же дождаться действия этого препарата.

Не нужно пить еще какие-то лекарства, потому что можно снизить давление до критического значения. Нужно принимать такие средства маленькими дозами — по четвертинке таблетки.

Если нет лекарства короткого действия, попробуйте выпить мочегонное средство: уменьшение жидкости в организме снизит давление крови на стенки сосудов, и вы получите облегчение.

Если давление очень высокое, и у вас гипертонический криз, а в аптечке есть магнезия, то можно сделать укол внутримышечно. Но при этом очень важно соблюдать санитарные нормы: протереть место укола спиртом, вымыть руки, не касаться места укола.

Источник: Анна Солощенко