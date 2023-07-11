Во время естественных родов тело женщины подвергается сильному стрессу. Довольно часто врачам приходится накладывать роженице специальные швы.

Послеродовые швы накладывают при эпизиотомии и разрывах органов — шейка матки, влагалища и промежности. При ненадлежащем уходе швы могут разойтись, что приведет к проблемам со здоровьем.

Поэтому молодые мамочки должны правильно ухаживать за швами и прислушиваться к советам врачей.

Как понять, что швы после родов разошлись, и что нужно делать — узнавали Факты ICTV.

Почему швы после родов могут разойтись

Акушер-гинеколог Сергей Ахрамаев отмечает, что послеродовые швы могут разойтись, если за ними ухаживать ненадлежащим образом.

— Должна быть постоянная гигиена. Нужно регулярно подмываться и обрабатывать шов. Кроме того, есть швы при которых женщине нельзя садиться. Соответственно, если не следовать рекомендациям врача, швы могут разойтись, — говорит Ахрамаев.

Также надежность швов зависит от мастерства врача. Если после родов врач зашил все правильно, то проблем быть не должно.

Как понять, что швы после родов разошлись

По словам акушера-гинеколога, женщина может заметить это визуально. Появляются расхождения, дырочек или маленькие отверстия на шве.

— Также заметить расхождение или появление отверстий может партнер женщины, — говорит Ахрамаев.

Основными признаками расхождения швов являются:

визуальные изменения — появление дырочек, отверстий или видимых расхождений;

боль;

неприятный запах;

специфические выделения;

покраснение;

любые другие внешние признаки.

Что делать, если разошелся послеродовой шов

— Если вы поняли, что швы разошлись, нужно обязательно обращаться к врачу, который принимал у вас роды. Ждать в таком случае нельзя. Это дело срочное! — добавляет гинеколог.

Если вовремя не обратиться к врачу, может начаться гнойное воспаление, которое лечится очень долго. Кроме того, на месте промежности может появиться дефект. Это вызовет дискомфорт и будет выглядеть не эстетично.

Как ухаживать за послеродовыми швами