Как снять зубную боль в домашних условиях, если нет возможности попасть к врачу. Как смена времен года влияет на чувствительность зубов. Об этом по просьбе Фактов ICTV рассказала наш эксперт, врач-стоматолог Оксана Михайлюк.

— Острую зубную боль без помощи стоматолога возможно снять только с помощью фармацевтических противовоспалительных препаратов, — отмечает Оксана Михайлюк.

По ее словам, желательно иметь в домашней аптечке лекарства с обезболивающим и противовоспалительным веществами. Все эти препараты довольно быстро реагируют на боль в зубах.

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При этом, как отметила стоматолог, употребление алкоголя в таких ситуациях может на некоторое время отвлечь от боли и немного приглушить ее. Но обезболивающие препараты в данном случае гораздо эффективнее. И они — несовместимы с алкоголем.

— Отчасти на преодоление боли влияет и психосоматика, которая также может помочь переключиться. Но опять же, до поры до времени. Острая зубная боль довольно быстро напомним о себе и о необходимости обратиться к врачу, — утверждает медик.

Что же касается онлайн-консультации со стоматологом, то, как уверяет Оксана Михайлюк, с помощью этого способа врач может объяснить пациенту некоторые общие детали сложившейся ситуации. Но обсудить именно его клинический случай в онлайн-формате невозможно.

Отвечая на вопрос по поводу возможной связи смены погодных условий и повышения чувствительности зубов, стоматолог ответила, что прямой зависимости здесь нет.

По ее словам, люди, имеющие повышенную чувствительность зубов, могут испытывать неприятные ощущения из-за вдыхания холодного воздуха, который действует как раздражитель на чувствительную зубную эмаль.