Эксперт объясняет, почему фрукты и ягоды, которые в большом количестве сейчас продаются в магазинах и на базарах, могут представлять опасность для здоровья. И как этой опасности избежать.

Летом мы, пользуясь моментом, налегаем на витамины. Наибольшей популярностью особенно среди детей, пользуются фрукты и ягоды. Не заморские, которые продаются в супермаркетах круглый год, а свои, привычные для наших украинских садов и бахчей.

Однако, постоянный эксперт Фактов ICTV врач Марина Ерина уверяет, что у нее прибавилось пациентов именно с отравлениями этими витаминными вкусностями.

Итак, какие фрукты и ягоды с рынка или из магазина, представляют реальную опасность для здоровья, особенно детского?

— Больше всего людей обращаются за помощью к медикам с отравлениями арбузами, дынями, огурцами, капустой, — уверяет врач.

С арбузами и дынями понятно — виноваты нитраты.

— Вы не ошибаетесь, повышенное содержание нитратов и размножение бактерий в мякоти плода чаще всего приводят к отравлению бахчевыми, — говорит Ерина.

Однако, по словам врача, нитраты виноваты в большинстве отравлений, не только после потребления арбузов и дынь.

Азотные удобрения широко и щедро применяют для того, чтобы овощи быстрее росли и созревали.

Вроде и цель понятная и похвальная, чтобы поскорее порадовать нас любимыми овощами, однако часто это происходит как раз в ущерб потребителю.

Удобрения этого вида могут накапливаться в почве, попадать в грунтовые воды и, как следствие, концентрироваться в продуктах (преимущественно в зелени, огурцах и арбузах).

Нитраты могут серьезно навредить здоровью также, если вы приобрели недозрелые фрукты, к примеру, абрикосы.

Боль в животе и понос — не все, чем может грозить такая неосмотрительность.

Нитраты могут вызвать аллергию, нарушения в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

— Если после того, как вы, или ваши дети, полакомившись ягодами или фруктами, почувствовали слабость, тошноту, резкое повышение температуры, — бегом к врачу, — предостерегает Ерина.

По ее словам, скорее всего, причина в токсикоинфекции.

Такое может произойти и тогда, когда в рот попал фрукт или овощ с поврежденной кожурой, потому что во время транспортировки и хранения в мякоти могут размножаться болезнетворные микроорганизмы.

— Именно поэтому я категорически не рекомендуется покупать половинки или четвертинки арбузов и дынь, даже если они бережно завернуты в пищевую пленку, — объясняет Ерина.

Черешня, которую так любят дети, и которая стоит в этом году больших денег, тоже часто обрабатывается пестицидами, и их концентрация может значительно превышать норму.

Тем не менее, по содержанию пестицидов, черешню превосходит клубника.

Пестициды способны вызывать не только аллергические реакции, но и различные аутоиммунные заболевания.

К сожалению, как по-другому защитить косточковые и ягоды от вредителей, еще не придумали.

Так что же, отказывать себе в этих вкусных сезонных дарах природы?

— Обычно, чтобы обезопасить себя, стоит строго придерживаться нескольких правил, лично я сформулировала пять, — уверяет врач.

Первое. Тщательно мойте водой ягоды и фрукты перед употреблением.

Второе. Перед тем, как предложить их детям, подержите фрукты и ягоды в холодной чистой воде 20-30 мин.

Третье. Не ешьте и не пробуйте немытые ягоды или косточковые на рынке.

Четвертое. Старайтесь выбирать плоды среднего размера.

Пятое. Смотрите на внешний вид фруктов и ягод, если из-под кожуры просвечиваются коричневые или сероватые пятна — не покупайте. Это может свидетельствовать о том, что плод чем-то опрыскивали или он поврежден.

Ну, и напоследок, универсальное, но невероятно действенное правило — мойте руки с мылом перед едой.