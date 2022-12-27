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В шаге от тяжелого заболевания: симптомы предиабета, лечение и профилактика

27 декабря 2022, 15:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Эндокринолог Диана Крылова на площадке популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказала о симптомах предиабета, о лечении и профилактике этого заболевания.

Предиабет — это состояние, когда человек имеет повышенный уровень сахара в крови, но ниже рекомендованного порога для диагностики сахарного диабета (СД), — объясняет специалист.

По ее словам, предиабет не является полноценным диагнозом и используется вместо медицинских терминов “нарушение гликемии натощак” и “нарушение толерантности к углеводам”.

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Согласно критериям Министерства здравоохранения Украины, норма сахара в крови из вены составляет до 6,0 ммоль/л включительно:

  • если этот показатель колеблется от 6,1 до 7 ммоль/л, врач может диагностировать нарушение гликемии натощак;
  • если показатель находится в пределах от 7,8 до 11,1 ммоль/л при измерении сахара после еды или проведении глюкозотолерантного теста, это свидетельствует о нарушении толерантности к углеводам.

Почему возникает предиабет

На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:

  • образ жизни, в том числе несбалансированное питание, низкая физическая активность, дефицит сна;
  • наследственность (наличие диабета у близких родственников);
  • сопутствующие заболевания (эндокринные, сердечно-сосудистые и другие);
  • прием некоторых медикаментов;
  • стресс.

Признаки, на которые следует обратить внимание:

  • чувствуете голод и жажду больше обычного;
  • чаще ходите в туалет;
  • имеете избыточный вес и ожирение;
  • чувствуете, что стали менее производительными;
  • раны заживают медленнее.

По словам эндокринолога, первый и самый действенный шаг к выздоровлению, как и в случае с диабетом, это изменение образа жизни. Чаще всего этой коррекции хватает, однако иногда врач может назначить дополнительные препараты, учитывая анализы.

Источник: Береги себя

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