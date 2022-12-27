Эндокринолог Диана Крылова на площадке популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказала о симптомах предиабета, о лечении и профилактике этого заболевания.

— Предиабет — это состояние, когда человек имеет повышенный уровень сахара в крови, но ниже рекомендованного порога для диагностики сахарного диабета (СД), — объясняет специалист.

По ее словам, предиабет не является полноценным диагнозом и используется вместо медицинских терминов “нарушение гликемии натощак” и “нарушение толерантности к углеводам”.

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Согласно критериям Министерства здравоохранения Украины, норма сахара в крови из вены составляет до 6,0 ммоль/л включительно:

если этот показатель колеблется от 6,1 до 7 ммоль/л, врач может диагностировать нарушение гликемии натощак;

если показатель находится в пределах от 7,8 до 11,1 ммоль/л при измерении сахара после еды или проведении глюкозотолерантного теста, это свидетельствует о нарушении толерантности к углеводам.

Почему возникает предиабет

На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:

образ жизни, в том числе несбалансированное питание, низкая физическая активность, дефицит сна;

наследственность (наличие диабета у близких родственников);

сопутствующие заболевания (эндокринные, сердечно-сосудистые и другие);

прием некоторых медикаментов;

стресс.

Признаки, на которые следует обратить внимание:

чувствуете голод и жажду больше обычного;

чаще ходите в туалет;

имеете избыточный вес и ожирение;

чувствуете, что стали менее производительными;

раны заживают медленнее.

По словам эндокринолога, первый и самый действенный шаг к выздоровлению, как и в случае с диабетом, это изменение образа жизни. Чаще всего этой коррекции хватает, однако иногда врач может назначить дополнительные препараты, учитывая анализы.

Источник: Береги себя