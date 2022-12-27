Эндокринолог Диана Крылова на площадке популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказала о симптомах предиабета, о лечении и профилактике этого заболевания.
— Предиабет — это состояние, когда человек имеет повышенный уровень сахара в крови, но ниже рекомендованного порога для диагностики сахарного диабета (СД), — объясняет специалист.
По ее словам, предиабет не является полноценным диагнозом и используется вместо медицинских терминов “нарушение гликемии натощак” и “нарушение толерантности к углеводам”.
Согласно критериям Министерства здравоохранения Украины, норма сахара в крови из вены составляет до 6,0 ммоль/л включительно:
- если этот показатель колеблется от 6,1 до 7 ммоль/л, врач может диагностировать нарушение гликемии натощак;
- если показатель находится в пределах от 7,8 до 11,1 ммоль/л при измерении сахара после еды или проведении глюкозотолерантного теста, это свидетельствует о нарушении толерантности к углеводам.
Почему возникает предиабет
На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:
- образ жизни, в том числе несбалансированное питание, низкая физическая активность, дефицит сна;
- наследственность (наличие диабета у близких родственников);
- сопутствующие заболевания (эндокринные, сердечно-сосудистые и другие);
- прием некоторых медикаментов;
- стресс.
Признаки, на которые следует обратить внимание:
- чувствуете голод и жажду больше обычного;
- чаще ходите в туалет;
- имеете избыточный вес и ожирение;
- чувствуете, что стали менее производительными;
- раны заживают медленнее.
По словам эндокринолога, первый и самый действенный шаг к выздоровлению, как и в случае с диабетом, это изменение образа жизни. Чаще всего этой коррекции хватает, однако иногда врач может назначить дополнительные препараты, учитывая анализы.
Источник: Береги себя