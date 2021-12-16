При каком показателе сахара в крови нужно принимать таблетки

Глюкоза — это энергия. И важно, чтобы организм мог усваивать ее и превращать в эту энергию. Для этого нужен гормон инсулин.

Если он не образуется или образуется, но организм к нему не чувствителен, то глюкоза в крови начинает повышаться, потому что ей некуда деваться. Так развивается сахарный диабет, который обязательно нужно лечить, чтобы глюкоза снова начала усваиваться организмом.

Врач-эндокринолог Илона Ханько рассказала Фактам ICTV, при каком показателе глюкозы необходимо принимать лекарства и почему важно контролировать уровень сахара в крови.

От чего поднимается сахар в крови

Причинами повышения глюкозы (сахара) в крови у здоровых людей могут быть стресс и еда. Абсолютно нормально, когда после еды повышается ее уровень. На каждый прием пищи выделяется гормон инсулин, который нормализует глюкозу в крови. Важно, чтобы через два часа после еды она не превышала 7,8 ммоль/л. Если показатели выше, нужно обратиться к эндокринологу.

Также важную роль играют гормоны стресса, которые блокируют действие инсулина, поэтому глюкоза может временно повыситься.

— Чаще всего мы наблюдаем повышение именно из-за сахарного диабета или состояния преддиабета. Это может быть у молодых людей, чаще даже у детей, а может быть у людей старшего возраста, у которых есть лишний вес. Именно из-за лишнего веса организм становится нечувствительным к инсулину. И чем дольше человек живет с лишним весом или ожирением, тем больше риск развития диабета, — говорит врач.

Симптомы повышенного сахара

Высокий уровень глюкозы проявляется усиленной жаждой и сухостью во рту, учащается мочеиспускание, так как организм как будто хочет вывести всю лишнюю глюкозу с мочой. Если есть такие проявления, нужно проверить глюкозу в крови.

— Если ее уровень более 6 ммоль/л утром, обратитесь к эндокринологу на дообследование. Нелеченный диабет или неправильный подбор препаратов, которые не нормализуют глюкозу, может давать серьезные осложнения и снижать качество и продолжительность жизни, — добавила Ханько.

Как контролировать глюкозу в крови

Глюкозу можно контролировать самостоятельно дома, или сдать кровь в лаборатории утром натощак. Лабораторный метод более информативный, но для регулярного контроля можно самим использовать глюкометр. Это прибор, которым можно проверить уровень глюкозы в крови из пальца самостоятельно. Обычно им пользуются люди с сахарным диабетом.

Также есть более современный метод измерения — суточный мониторинг глюкозы. Он устанавливается в среднем раз в семь дней, и в течение этого времени человек может следить, как изменяется уровень его глюкозы каждые 5 минут.

Норма сахара в крови:

уровень сахара утром натощак более 6 ммоль/л — необходимо дообследование, потому что это может быть состояние преддиабета (на этом этапе нужно изменить питание, добавить физические нагрузки и иногда препараты);

— необходимо дообследование, потому что это может быть состояние преддиабета (на этом этапе нужно изменить питание, добавить физические нагрузки и иногда препараты); уровень более 7,1 ммоль/л утром — необходимо лечение, потому что это признак сахарного диабета;

Еще один важный показатель, которым можно оценить уровень глюкозы — это гликированный гемоглобин. Он показывает средний уровень глюкозы за последние три месяца. В норме гликированный гемоглобин должен быть до 5,7%.

Высокий уровень глюкозы (сахара) может спровоцировать осложнения, которые влияют на зрение, умственные способности и память, чувствительность кожи рук и ног, на работу внутренних органов (сердце, почки и др).

Какие препараты пить в случае повышения сахара

По словам врача, в настоящее время существует много препаратов для нормализации сахара в крови. Все они действуют по-разному.

Одни стимулируют собственную поджелудочную железу работать и выделять больше инсулина, другие выводят лишнюю глюкозу с мочой, третьи — улучшают чувствительность тканей к инсулину.

Во время лечения предпочитают препараты, которые не только снижают глюкозу, но и уменьшают риск осложнений. К таким препаратам принадлежит группа иНЗКТГ-2. Они выводят лишнюю глюкозу с мочой и нормализуют артериальное давление. Также лечение диабета невозможно без препарата метформин, который улучшает чувствительность тканей к инсулину.

Лечение первого и второго типа диабета отличается. Если для второго типа — это обычно таблетки, то для первого — инъекции инсулина.

В случае возникновения симптомов повышения глюкозы в крови необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением, ведь подбор схемы лечения должен быть индивидуальным.