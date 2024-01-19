Гинеколог Оксана Негрич на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила какие изменения во время беременности требуют посещения врача.

Беременность – это большой вызов

— Для организма женщины беременность – это большой вызов, требующий значительных анатомических и физиологических перестроек. Тело, настроение, привычки, все меняется, и порой это может испугать, — отметила специалист.

Однако, по словам медика, важно понимать, что все эти изменения абсолютно нормальны и присущи любой беременности.

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Подготовка тела к родам

Прежде всего, говорит гинеколог, эти изменения нужны для надлежащего развития ребенка, а также подготовки тела матери к родам.

Изменения происходят в ответ на ряд факторов, среди которых колебания в уровнях гормонов, увеличение общего объема крови, увеличение веса и размеров плода в процессе развития.

— У большинства женщин эти изменения временны и исчезают через некоторое время после беременности. Хотя минимальные остаточные эффекты могут сохраняться, — объяснила Оксана Негрич.

Медик рассказала, на какие изменения во время беременности следует обратить особое внимание.

Какие изменения должны насторожить

Врач призывает женщин быть внимательными к своему телу и ощущениям – если изменения любой системы органов значительно ухудшают самочувствие, лучше обратиться к врачу и убедиться, что все в порядке и никаких вмешательств не нужно.

Обязательно следует реагировать на следующие симптомы:

повышение температуры свыше 38°C;

сильная тошнота и рвота, когда вы не можете пить более 8 часов или есть больше суток;

боль или ощущение сжатия в груди;

повышение АД более 130/80 мм рт. ст.;

сильные отеки рук, не позволяющие сгибать пальцы или носить украшения;

сильная боль и/или покраснение в области ног;

постоянные усталость и удрученное настроение даже после отдыха или сна.

Медик также напомнила, что каждая медицинская карта беременной содержит полный список состояний, когда нужно немедленно обратиться к врачу. Поэтому обязательно ознакомьтесь с этой информацией для своего покоя и безопасной беременности.

Источник: Береги себя