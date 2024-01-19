Гинеколог Оксана Негрич на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила какие изменения во время беременности требуют посещения врача.
Беременность – это большой вызов
— Для организма женщины беременность – это большой вызов, требующий значительных анатомических и физиологических перестроек. Тело, настроение, привычки, все меняется, и порой это может испугать, — отметила специалист.
Однако, по словам медика, важно понимать, что все эти изменения абсолютно нормальны и присущи любой беременности.
Подготовка тела к родам
Прежде всего, говорит гинеколог, эти изменения нужны для надлежащего развития ребенка, а также подготовки тела матери к родам.
Изменения происходят в ответ на ряд факторов, среди которых колебания в уровнях гормонов, увеличение общего объема крови, увеличение веса и размеров плода в процессе развития.
— У большинства женщин эти изменения временны и исчезают через некоторое время после беременности. Хотя минимальные остаточные эффекты могут сохраняться, — объяснила Оксана Негрич.
Медик рассказала, на какие изменения во время беременности следует обратить особое внимание.
Какие изменения должны насторожить
Врач призывает женщин быть внимательными к своему телу и ощущениям – если изменения любой системы органов значительно ухудшают самочувствие, лучше обратиться к врачу и убедиться, что все в порядке и никаких вмешательств не нужно.
Обязательно следует реагировать на следующие симптомы:
- повышение температуры свыше 38°C;
- сильная тошнота и рвота, когда вы не можете пить более 8 часов или есть больше суток;
- боль или ощущение сжатия в груди;
- повышение АД более 130/80 мм рт. ст.;
- сильные отеки рук, не позволяющие сгибать пальцы или носить украшения;
- сильная боль и/или покраснение в области ног;
- постоянные усталость и удрученное настроение даже после отдыха или сна.
Медик также напомнила, что каждая медицинская карта беременной содержит полный список состояний, когда нужно немедленно обратиться к врачу. Поэтому обязательно ознакомьтесь с этой информацией для своего покоя и безопасной беременности.
Источник: Береги себя