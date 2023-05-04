Эндокринолог Дина Крылова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета II типа.

— Сахарный диабет II типа является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Болезнь приводит к нарушению обмена глюкозы и сопровождается увеличением уровня сахара в крови (гипергликемией), — объясняет специалист.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 95% людей с диабетом имеют именно диабет второго типа. Также это заболевание все чаще встречается у детей.

Для сахарного диабета второго типа характерна инсулинорезистентность (состояние, когда ткани становятся менее чувствительными к инсулину). Также уменьшается выработка инсулина поджелудочной железой.

Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и помогающий снижать уровень сахара в крови, используя его как источник энергии для клеток организма.

При сахарном диабете II типа этот механизм нарушается. Как следствие – увеличение уровня сахара в крови и его накопление в клетках. Это может привести к развитию различных осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая почечная недостаточность, проблемы со зрением и другие.

При каких симптомах следует провериться сахарным диабетом II типа:

вы постоянно испытываете жажду;

частое мочеотделение;

постоянное чувство голода;

ухудшение зрения;

склонность к гнойным инфекциям кожи или инфекциям мочеполовой системы.

— К сожалению, в большинстве случаев болезнь имеет бессимптомное течение. Заболевание часто выявляют случайно или во время скрининговых исследований, — говорит Дина Крылова.

Эндокринолог разъяснила, что основными критериями постановки диагноза являются:

г люкоза в сыворотке крови натощак (по крайней мере, 8 часов не есть перед анализом) — равна или более 7 ммоль/л (126 мг/дл);

гликозилированный гемоглобин (НbA1C) — равен или более 6,5%;

глюкозотолерантный тест или рандомное определение глюкозы в течение дня равно или более 11 ммоль/л (200 мг/дл).

Протокол лечения включает :

налаживание здорового питания;

регулярные физические упражнения;

уменьшение индекса массы тела при необходимости;

препараты для снижения сахара в крови (при необходимости, инсулинотерапия);

контроль уровня сахара в крови.

Соблюдение этих шагов увеличивает возможность того, что уровень сахара в крови будет держаться в обычном спектре. К тому же это поможет предотвратить развитие определенных осложнений, резюмирует специалист.

Источник: Береги себя