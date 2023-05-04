Эндокринолог Дина Крылова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета II типа.
— Сахарный диабет II типа является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Болезнь приводит к нарушению обмена глюкозы и сопровождается увеличением уровня сахара в крови (гипергликемией), — объясняет специалист.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 95% людей с диабетом имеют именно диабет второго типа. Также это заболевание все чаще встречается у детей.
Для сахарного диабета второго типа характерна инсулинорезистентность (состояние, когда ткани становятся менее чувствительными к инсулину). Также уменьшается выработка инсулина поджелудочной железой.
Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и помогающий снижать уровень сахара в крови, используя его как источник энергии для клеток организма.
При сахарном диабете II типа этот механизм нарушается. Как следствие – увеличение уровня сахара в крови и его накопление в клетках. Это может привести к развитию различных осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая почечная недостаточность, проблемы со зрением и другие.
При каких симптомах следует провериться сахарным диабетом II типа:
- вы постоянно испытываете жажду;
- частое мочеотделение;
- постоянное чувство голода;
- ухудшение зрения;
- склонность к гнойным инфекциям кожи или инфекциям мочеполовой системы.
— К сожалению, в большинстве случаев болезнь имеет бессимптомное течение. Заболевание часто выявляют случайно или во время скрининговых исследований, — говорит Дина Крылова.
Эндокринолог разъяснила, что основными критериями постановки диагноза являются:
- глюкоза в сыворотке крови натощак (по крайней мере, 8 часов не есть перед анализом) — равна или более 7 ммоль/л (126 мг/дл);
- гликозилированный гемоглобин (НbA1C) — равен или более 6,5%;
- глюкозотолерантный тест или рандомное определение глюкозы в течение дня равно или более 11 ммоль/л (200 мг/дл).
Протокол лечения включает :
- налаживание здорового питания;
- регулярные физические упражнения;
- уменьшение индекса массы тела при необходимости;
- препараты для снижения сахара в крови (при необходимости, инсулинотерапия);
- контроль уровня сахара в крови.
Соблюдение этих шагов увеличивает возможность того, что уровень сахара в крови будет держаться в обычном спектре. К тому же это поможет предотвратить развитие определенных осложнений, резюмирует специалист.
Источник: Береги себя