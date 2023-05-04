Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

При каких симптомах нужно провериться на диабет II типа — эндокринолог

4 мая 2023, 09:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діабет
Источник: Depositphotos

Эндокринолог Дина Крылова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета II типа.

— Сахарный диабет II типа является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Болезнь приводит к нарушению обмена глюкозы и сопровождается увеличением уровня сахара в крови (гипергликемией), — объясняет специалист.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 95% людей с диабетом имеют именно диабет второго типа. Также это заболевание все чаще встречается у детей.

Читайте также:
дієтаРемиссия у 51% пациентов: в Британии разработали диету для борьбы с диабетом II типа

Для сахарного диабета второго типа характерна инсулинорезистентность (состояние, когда ткани становятся менее чувствительными к инсулину). Также уменьшается выработка инсулина поджелудочной железой.

Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и помогающий снижать уровень сахара в крови, используя его как источник энергии для клеток организма.

При сахарном диабете II типа этот механизм нарушается. Как следствие – увеличение уровня сахара в крови и его накопление в клетках. Это может привести к развитию различных осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая почечная недостаточность, проблемы со зрением и другие.

При каких симптомах следует провериться сахарным диабетом II типа:

  • вы постоянно испытываете жажду;
  • частое мочеотделение;
  • постоянное чувство голода;
  • ухудшение зрения;
  • склонность к гнойным инфекциям кожи или инфекциям мочеполовой системы.

— К сожалению, в большинстве случаев болезнь имеет бессимптомное течение. Заболевание часто выявляют случайно или во время скрининговых исследований, — говорит Дина Крылова.

Эндокринолог разъяснила, что основными критериями постановки диагноза являются:

  • глюкоза в сыворотке крови натощак (по крайней мере, 8 часов не есть перед анализом) — равна или более 7 ммоль/л (126 мг/дл);
  • гликозилированный гемоглобин (НbA1C) — равен или более 6,5%;
  • глюкозотолерантный тест или рандомное определение глюкозы в течение дня равно или более 11 ммоль/л (200 мг/дл).

Протокол лечения включает :

  • налаживание здорового питания;
  • регулярные физические упражнения;
  • уменьшение индекса массы тела при необходимости;
  • препараты для снижения сахара в крови (при необходимости, инсулинотерапия);
  • контроль уровня сахара в крови.

Соблюдение этих шагов увеличивает возможность того, что уровень сахара в крови будет держаться в обычном спектре. К тому же это поможет предотвратить развитие определенных осложнений, резюмирует специалист.

Источник: Береги себя

Теги
Диабет поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь