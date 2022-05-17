Исследователи американского центра Sleep Foundation рассказали, что такое на самом деле чрезмерная сонливость, почему она возникает и как бороться с этим расстройством.

— Чрезмерная сонливость обычно считается симптомом или побочным эффектом, а не основным расстройством. Выявление причины чрезмерной сонливости — первый шаг к ее преодолению, — утверждают ученые.

Что такое чрезмерная сонливость

Чрезмерная сонливость относится к желанию или склонности засыпать, когда вы хотите бодрствовать, например, в дневное время. Исследования показывают, что до 37% населения США сообщают о чрезмерной сонливости, по крайней мере, несколько дней в месяц.

Хотя чрезмерная сонливость накладывается на усталость, это совершенно другой симптом.

Чрезмерная сонливость часто упоминается врачами и специалистами по сну как чрезмерная дневная сонливость или EDS. Чтобы устранить или уменьшить EDS, вы должны сначала выяснить ее причины.

Основные причины чрезмерной сонливости

депривация сна из-за образа жизни, смены часовых поясов или проблем со сном;

нарушения сна, такие как обструктивное апноэ и нарколепсия;

нарушенный сон из-за экологических нарушений;

неврологические расстройства, такие как болезнь Паркинсона и эпилепсия;

психические расстройства, такие как депрессия и тревога;

проблемы со здоровьем, такие как сердечная и печеночная недостаточность;

лекарства, такие как обезболивающие и алкоголь.

Выявление и лечение причин чрезмерной сонливости

Изучение причины вашей чрезмерной сонливости имеет важное значение, потому что чрезмерная сонливость может нанести вашей жизни значительный ущерб.

Если вы испытываете чрезмерную сонливость, сообщите об этом своему врачу. Чтобы диагностировать основные проблемы, ваш врач может:

задать вопросы о качестве сна, привычках сна и дневной сонливости;

задать вопросы об истории болезни, включая любые прошлые психиатрические диагнозы;

попросите заполнить анкету, оценивающую сонливость, которую вы чувствуете в разное время дня;

заказать исследование сна;

заказать другие медицинские анализы или направить вас к другому врачу.

Рекомендуемые методы лечения чрезмерной сонливости:

улучшение гигиены сна, например, ложиться спать в одно и тоже время;

лечение основных нарушений сна;

оценка врачом лечения основного заболевания;

лекарства, способствующие бодрствованию.

Источник: Sleep Foundation