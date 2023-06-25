Врач-фармаколог Дебора Ли в эксклюзивном комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала восемь признаков дефицита клетчатки в организме.

По словам эксперта, дефицит клетчатки может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Восемь признаков дефицита клетчатки

1. Запор. Клетчатка увеличивает объем стула, оказывая давление на стенки кишечника и стимулируя мышечные сокращения (перистальтику), которые продвигают содержимое кишечника. Для достижения более выраженного эффекта, по словам врача, вместе с приемом клетчатки важно пить много воды.

2. Геморрой. Это опухшие вены вокруг ануса или внутри ректального канала. Они могут воспаляться, вызывая боль при попытке дефекации, а иногда и кровоточить. Это может быть вызвано запорами, так как усилие при прохождении твердого стула увеличивает давление в этих венах.

3. Нет чувства сытости после еды. Клетчатка задерживает скорость опорожнения желудка, поэтому пища с высоким содержанием клетчатки остается в желудке дольше, помогая вам чувствовать себя сытым дольше и не прибегать к частым перекусам.

4. Трудности с похудением. Исследования показали, что клетчатка может связываться с некоторыми продуктами и даже задерживать или предотвращать их усвоение, помогая тем самым снизить ежедневное потребление калорий.

5. Усталость. Диета с высоким содержанием клетчатки означает, что глюкоза усваивается медленно, что помогает поддерживать ее стабильный уровень в крови и избегать скачков и провалов, которые могут возникнуть при слишком низком уровне клетчатки.

6. Высокий уровень холестерина. Клетчатка помогает уменьшить всасывание холестерина из кишечника в кровоток.

7. Жажда. Клетчатка имеет тенденцию втягивать воду в кишечник, поэтому, если вы не пьете достаточное количество воды одновременно с приемом клетчатки, в конечном итоге может настать обезвоживание.

8.Боли в животе. Недостаток клетчатки влияет на перистальтику кишечника и связан с такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Поэтому нехватка клетчатки может привести к боли в животе, вздутию живота, спазмам и кислотному рефлюксу.

Врач напомнила, что к продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся фрукты, овощи, хлеб из непросеянной муки, цельнозерновые злаки, бобы, бобовые, орехи и семена.

Источник: Express