Женщина подвернула ногу еще 30 лет назад и теперь навсегда могла остаться прикованной к инвалидной коляске. Почти два года она не могла согнуть колено, а последние несколько месяцев уже даже ходить. Специалисты Центра травмы больницы Святого Пантелеймона вернули ее к полноценной жизни, сделав операцию.

61-летняя Зиновия Смага из Золочевщины половину своей жизни принимала обезболивающие препараты. Еще в молодости она травмировала ногу и в течение долгих 30 лет пыталась побороть боль самостоятельно.

Но “дети, работа, огород и скотина…” — женщина всегда находила причину, чтобы не идти к врачу.

Сейчас смотрят

Последние несколько месяцев стали настоящим испытанием: колено практически не сгибалось. Она уже не могла подняться с кровати и сделать несколько шагов по дому. Страх навсегда оказаться в инвалидной коляске заставил ее поехать в больницу.

После тщательного обследования врачи диагностировали деформирующий остеоартроз коленного сустава. Проще говоря – это износ и деформация сустава. Консервативное лечение при такой патологии – неэффективное.

Единственный выход – тотальное эндопротезирование: хирургическое вмешательство, при котором разрушенный сустав заменяется искусственным.

Только полтора часа, и команда ортопедов-травматологов – Василий Рокита, Виталий Сиклицкий и Владимир Романишин – установили протез коленного сустава пациентке, выровняли ногу и возобновили движения в полном объеме.

На следующий же день после операции Зиновия снова стала на ноги и сделала первые шаги.

— Когда я увидела, что стою сама, ноги ровные, я не поверила и заплакала, — говорит Зиновия, добавляя, что для нее этот день как начало новой жизни.

И ровно через неделю она своими ногами покинула больницу.

Врачи напоминают, что когда вы чувствуете боль, не терпите 30 лет – обращайтесь к специалистам.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова