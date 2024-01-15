Гинеколог Оксана Негрич на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, то такое вагинизм, его причины и можно ли лечить это расстройство.

Что такое вагинизм

Вагинизм, как объясняет гинеколог, это самопроизвольное сокращение мышц вокруг входа во влагалище при попытке полового контакта или введении тампона или любого другого предмета во влагалище, что осложняет или делает невозможным половой акт и приносит значительный психологический дискомфорт.

Симптомы вагинизма

По словам Оксаны Негрич, возможными симптомами вагинизма могут быть:

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тяжело или невозможно ввести тампон во влагалище;

сопротивление влагалищному проникновению во время полового акта или осмотра;

жгучая боль во время полового акта, при попытке введения тампона, гинекологического зеркала или другого предмета во влагалище.

Иногда мышцы самовольно сокращаются только при мысли о половом акте или гинекологическом осмотре, отмечает врач. По ее словам, вагинизм не влияет на процесс возбуждения и возможность получать удовольствие во время других типов сексуальных контактов (например, мастурбации или орального секса).

Причины вагинизма

Среди возможных причин медик назвала:

страх, что влагалище слишком малого диаметра;

отрицательный сексуальный опыт (особенно первый);

травматический сексуальный опыт без согласия;

неприятный и болезненный медицинский осмотр в прошлом;

стереотипное восприятие секса как явления отрицательного или стыдного;

медицинские состояния, обусловливающие боль при проникновении и уже как следствие — самопроизвольное сокращение мышц (воспалительные заболевания, передающиеся половым путем инфекции, новообразования и т.п.).

Методы лечения

По словам врача, обычно речь идет о комбинированном лечении с привлечением нескольких специалистов (гинеколога, психотерапевта, уролога, физического терапевта и других).

Чтобы получить первые положительные результаты, может потребоваться несколько недель или месяцев выполнения рекомендаций.

Выбор метода зависит от причины и степени выраженности симптомов, поэтому конечные рекомендации определяются исключительно совместно с вашим врачом и индивидуально.

Профилактика вагинизма

Медик отметила, что качественное секс-образование крайне важно еще с детского возраста. От понимания строения половых органов до знания правил безопасных половых отношений и секса исключительно по желанию и согласию обоих партнеров.

По словам гинеколога, исследование своего тела помогает понимать себя и свои желания, улучшает удовольствие от секса. А регулярные профилактические осмотры и своевременная диагностика и лечение инфекций помогают предотвратить осложнения и возможные сексуальные дисфункции.

Источник: Береги себя