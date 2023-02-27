Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о причинах и методах лечения потери обоняния.

— Потеря обоняния была довольно распространенным симптомом коронавируса. Это состояние может очень сильно портить качество жизни. Ведь без обоняния нельзя в полной мере насладиться и вкусом еды, — отмечают медики.

По их словам, утрата обоняния может быть полной (аносмия) или частичной (гипосмия). Также это может быть временным или постоянным явлением.

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Причины потери обоняния

Коронавирусная инфекция – не единственная причина. Потеря обоняния может произойти:

при простуде или гриппе;

при синуситах;

в случае аллергии;

при наростах в носу (назальном полипозе).

Иногда аносмия может возникать вследствие черепно-мозговой травмы.

Исследования показывают, что многие вирусы вызывают потерю обоняния из-за отека слизистой. Однако у больных Covid-19 может не быть соплей или заложенности носа, но при этом они все равно не будут чувствовать запахов.

Как лечить потерю обоняния

Прежде всего, нужно понять, что именно вызвало аносмию. Если это проявление аллергии или простуды, возможно, нужно просто промыть нос солевым раствором.

Однако иногда стоит набраться терпения и подождать. В некоторых случаях обоняние возвращается через несколько недель или месяцев.

Облегчение могут принести капли со стероидными гормонами, особенно если потеря обоняния вызвана синуситом или назальными полипами. Такие капли может прописать исключительно врач.

Также можно попрактиковать “тренировку обоняния”, суть которой состоит в том, что человек вдыхает эфирные масла определенных видов и по определенной схеме. Нужна ли вам такая “гимнастика” после болезни коронавирусом, хирургического вмешательства или по другим причинам, также определяет врач.

Для тренировки обычно рекомендуют масла розы, эвкалипта, гвоздики, лимон.

Процедура может выглядеть следующим образом:

откройте бутылочку с маслом;

в течение 20 секунд сделайте несколько быстрых вдохов;

сконцентрируйтесь на запахе, на том, что вы делаете;

расслабьтесь, подышите и перейдите к следующему запаху.

Важно: перед такими упражнениями необходимо проконсультироваться с врачом и убедиться, что у вас нет аллергии на одно из масел.

Источник: Береги себя