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Головокружение, но не от успехов: о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать

8 сентября 2022, 11:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
голова
Источник: Depositphotos

Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о том, что такое головокружение, от чего оно возникает и о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать.

— Головокружение — одна из самых распространенных жалоб. Сложность состоит в том, что такое состояние может появляться от множества причин, — объясняют медики.

И настаивают: если такое состояние повторяется регулярно, стоит обратиться к врачу для детального разбора именно вашего случая.

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Отмечается, что чаще всего у людей происходит позиционное головокружение, связанное с нарушением работы вестибулярного аппарата в ухе при изменении положения тела.

Такое головокружение случается изредка и длится недолго, в среднем — до минуты. Преимущественно оно не вызывает опасных последствий, если, конечно, не приводит к падению и травмированию.

Причинами головокружения могут быть:

  • перегревание, обезвоживание;
  • голод;
  • снижение уровня глюкозы;
  • анемия;
  • отравление;
  • вирусные и бактериальные инфекции;
  • травмы головы, уши;
  • кровопотеря, внутренние кровотечения;
  • высокое или низкое АД;
  • нарушение мозгового кровообращения;
  • стресс, недосып и усталость;
  • алкогольная или другие виды интоксикации.

В любом случае, если симптом беспокоит, нарастает или мешает нормальной жизнедеятельности — это веские причины для консультации с врачом, который разберет конкретный случай, отмечают специалисты.

Источник: Береги себя

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