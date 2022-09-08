Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о том, что такое головокружение, от чего оно возникает и о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать.
— Головокружение — одна из самых распространенных жалоб. Сложность состоит в том, что такое состояние может появляться от множества причин, — объясняют медики.
И настаивают: если такое состояние повторяется регулярно, стоит обратиться к врачу для детального разбора именно вашего случая.
Отмечается, что чаще всего у людей происходит позиционное головокружение, связанное с нарушением работы вестибулярного аппарата в ухе при изменении положения тела.
Такое головокружение случается изредка и длится недолго, в среднем — до минуты. Преимущественно оно не вызывает опасных последствий, если, конечно, не приводит к падению и травмированию.
Причинами головокружения могут быть:
- перегревание, обезвоживание;
- голод;
- снижение уровня глюкозы;
- анемия;
- отравление;
- вирусные и бактериальные инфекции;
- травмы головы, уши;
- кровопотеря, внутренние кровотечения;
- высокое или низкое АД;
- нарушение мозгового кровообращения;
- стресс, недосып и усталость;
- алкогольная или другие виды интоксикации.
В любом случае, если симптом беспокоит, нарастает или мешает нормальной жизнедеятельности — это веские причины для консультации с врачом, который разберет конкретный случай, отмечают специалисты.
Источник: Береги себя