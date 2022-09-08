Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о том, что такое головокружение, от чего оно возникает и о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать.

— Головокружение — одна из самых распространенных жалоб. Сложность состоит в том, что такое состояние может появляться от множества причин, — объясняют медики.

И настаивают: если такое состояние повторяется регулярно, стоит обратиться к врачу для детального разбора именно вашего случая.

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Отмечается, что чаще всего у людей происходит позиционное головокружение, связанное с нарушением работы вестибулярного аппарата в ухе при изменении положения тела.

Такое головокружение случается изредка и длится недолго, в среднем — до минуты. Преимущественно оно не вызывает опасных последствий, если, конечно, не приводит к падению и травмированию.

Причинами головокружения могут быть:

перегревание, обезвоживание;

голод;

снижение уровня глюкозы;

анемия;

отравление;

вирусные и бактериальные инфекции;

травмы головы, уши;

кровопотеря, внутренние кровотечения;

высокое или низкое АД;

нарушение мозгового кровообращения;

стресс, недосып и усталость;

алкогольная или другие виды интоксикации.

В любом случае, если симптом беспокоит, нарастает или мешает нормальной жизнедеятельности — это веские причины для консультации с врачом, который разберет конкретный случай, отмечают специалисты.

Источник: Береги себя