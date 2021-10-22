Сейчас существует немало мифов касательно способности женщины беременеть в различных условиях, один из них — во время купания в бассейне, вода которого может случайно содержать сперматозоиды.

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Виктор Ошовский рассказал, возможно ли это.

— С точки зрения биологии, химии и физики раствор сперматозоидов в воде бассейна или какого-нибудь пруда не способен обеспечить все условия и факторы (для наступления беременности, — Ред.), — объяснил Виктор Ошовский.

А вот забеременеть во время беременности можно, комментирует специалист.

— Да это возможно. Это беременность в полости матки и одновременно в полости маточной трубы. В таком случае мы не рассчитываем на двух детей, потому что вне матки беременность — это патологическое состояние, — добавил гинеколог.

Будущим мамам важно вести календарь беременности.

Он поможет более тщательно готовиться к рождению ребенка. Кроме того, он понадобится врачу в случае возникновения осложнений.