Как укрепить женские интимные мышцы

Интимные или мышцы тазового дна — именно их женщина использует во время беременности, родов, интимной близости, мочеиспускании или дефекации. Они являются опорой для внутренних половых органов, мочевого пузыря и прямой кишки.

А еще интимные мышцы поддерживают органы малого таза в правильном положении, препятствуют опущению матки и мочевого пузыря. К сожалению, у некоторых женщин со временем эти мышцы ослабевают, и это может привести к очень неприятным последствиям. Факты ICTV узнавали у гинеколога Мирославы Марченко, кто в группе риска и можно ли укрепить женские интимные мышцы в домашних условиях.

Группы риска — у кого мышцы могут ослабевать

Больше всего влияют на состояние интимных мышц беременность и роды. Особенно, если беременность была многоплодной, или женщина вынашивала большой плод, или же роды были травматическими.

— Конечно, это все повреждает очень сложную структуру этих мышц. Отдельно можно выделить женщин, которые тяжело физически работают — грузчицами, уборщицами. И когда женщина постоянно превышает допустимые нормы веса, который она может поднимать, и делает это ежедневно, то конечно промежность, как наиболее сложная и деликатная структура, испытывает плохое влияние, — рассказывает Мирослава Марченко.

Также среди причин слабых интимных мышц — генетические особенности. Если бабушка и мама имели такие проблемы то к сожалению, высока вероятность, что и вы со временем столкнетесь с такой же проблемой. А еще на прочность тазового дна влияют лишний вес и возраст.

— С возрастом, когда мы приближаемся к менопаузе, то со снижением уровня эстрогена, тонус мышц также постепенно снижается и может начинаться проблема, — говорит врач.

Первые жалобы, которые начинаются, когда проблема только на начальном уровне — это недержание мочи, то есть женщина чихнула, кашлянула, пробежала или попрыгала и почувствовала подтекание мочи.

Если на это не обращать внимания, то дальше присоединяются другие жалобы. В зависимости от того, какие мышцы поражаются первыми. Если это идет опущение передней стенки влагалища, то здесь в первую очередь выходят урологические жалобы. Дискомфорт при отдавании мочи, ощущение не полностью опорожненного мочевого пузыря, постоянного давления на мочевой пузырь.

Если это идет задняя стенка влагалища, то симптоматика более проктологическая. Это могут быть запоры, частые позывы к дефекации с ощущением неполностью завершенного дела.

Врач предупреждает — если такое состояние будет прогрессировать в дальнейшем, и ничего с ним не делать, то в перспективе даже возможно выпадение женских половых органов. А тогда уже без хирургического вмешательства не обойтись.

Как укрепить женские интимные мышцы

Перед тем, как научиться практик укрепления интимных мышц, необходимо проконсультироваться с гинекологом, урологом и физиотерапевтом. Именно они должны составить вашу индивидуальную программу занятий по укреплению тазового дна.

— Также стоит сделать УЗИ мышц промежности, тогда врач может сказать, какие именно мышцы повреждены. Только потом можно определить для себя комплекс упражнений. Я знаю, что в интернете их очень много, речь идет об упражнениях Кегеля — упражнениях на сжатие и расслабление мышц, которые помогают поддерживать мышцы тазового дна в форме, — говорит Мирослава Марченко.

По словам врача, некоторые из них взяты из адекватных источников, а некоторые — нет. Их бы стоило обсудить хотя бы с гинекологом, чтобы определиться, нужны ли они вам и какие именно упражнения делать. И стоит ли их делать с пустым мочевым пузырем или нет; лежа на полу, сидя или стоя.

Также важно заниматься спортом, потому что физическая активность укрепляет мышцы, которые тоже косвенно влияют на тонус промежности.

— Я бы советовала заниматься пилатесом, йогой, фитнесом, но ни в коем случае не делать упражнения с большим весом. Очень хорошо работает йога с глубоким дыханием. Есть даже так называемые физиотерапии со специальными упражнениями, которые учат правильно регулировать давление, правильно дышать и за счет дыхательных упражнений работать с глубокими мышцами, — рассказывает гинеколог.

Не менее важна и профилактика запоров. Физическая гигиена должна быть ежедневной. К тому же женщина должна помнить, что не должна поднимать более пяти килограмм. А еще — научиться правильно это делать.

— Надо приседать и вставать с весом за счет мышц ног. Этому также может научить физиотерапевт. Если на начальных этапах этим заняться, то мышцы прекрасно возвращаются в тонус и хирургических вмешательств со временем не понадобится, — говорит врач.

Если ситуация очень запущена, то никакие разрекламированные ныне лазерные омоложения или вагинальная подтяжка не помогут. Мирослава Марченко считает их сомнительными методами.

К тому же подобные процедуры по “омоложению” могут привести к тяжелым осложнениям, как рубцевание влагалища, ожоги или, со временем, появление воспалительных процессов. Поэтому к выбору всевозможных процедур и упражнений следует подходить осторожно, и только проконсультировавшись с врачом. Лишь при таких условиях возможен действительно положительный эффект.