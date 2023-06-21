Ветрянка, или ветряная оспа — одно из самых распространенных в мире вирусных заболеваний. Уступает разве что гриппу и Covid-19.

Твердое убеждение, что это чисто детская болезнь может сыграть с вами злую шутку. Взрослые, которые не переболели этой болезнью в детстве, могут подвергнуться серьезной опасности. Причем совершенно неожиданно.

Ветрянка передается воздушно-капельным путем от больных и распространяется со “скоростью света”. И это, если и преувеличение, то лишь в незначительной степени.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины очень авторитетно отмечают, что вирус ветряной оспы способен распространяться за пределы комнаты, где лежит больной, практически на все здание.

Правда, при такой невероятной летучести, этот вирус очень неустойчив и разрушается при повышении температуры до 60 °С и под действием дезинфицирующих средств.

Когда можно заподозрить, что вирус ветрянки таки вас настиг?

Ветряная оспа имеет инкубационный период — 11-21 день. Вы уже и забудете, что могли общаться с кем-то, кто болел ветрянкой. Кстати, эта болезнь может протекать практически бессимптомно. Однако, это случается крайне редко и, скорее всего, последствия общения с больным человеком, большинство людей не обойдут стороной. Появляется лихорадка, слабость, признаки общей интоксикации.

Должны насторожить небольшие пятна на груди, лице, конечностях, волосяной части головы. Со временем они превращаются в пузырьки с жидким содержимым.

Третья стадия — пузырьки заменяются чешуйками. Корки на сыпи свидетельствуют о том, что началось выздоровление.

Но такие, вроде бы несложные, проявления болезни — лишь вершина айсберга.

Осложнениями болезни могут быть:

развитие стрептококковых инфекций (часто встречается у детей);

пневмония;

серьезные поражения нервной системы (энцефалит и атаксия мозжечка;

сепсис и последующая дисфункция внутренних органов;

геморрагические явления (повышенная кровоточивость).

Болезнь особенно опасна для тех людей, которые имеют ослабленную иммунную систему. А также для беременных женщин.

Как не следует лечить ветрянку

Начнем с того, что не стоит использовать традиционную зеленку (бриллиантовый зеленый) или фукорцин с надеждой уменьшить зуд.

Это не поможет, а только навредит — раздраженные средствами ранки на коже будут заживать дольше и станут более восприимчивыми для других инфекций.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также предостерегает: не принимайте ибупрофен во время ветряной оспы. Чтобы утолить боль, используйте парацетамол.

Все остальные рекомендации, как для любой вирусной болезни: ограничить контакт с другими людьми, пить много воды, носить просторную одежду из натуральных тканей, чтобы избежать дополнительных раздражений кожи.

Для уменьшения зуда используйте средства, которые содержат каламин в составе.

Источник: Бережи себе