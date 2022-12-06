Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook прокомментировала рост случаев скарлатины в Великобритании, рассказала о симптомах инфекции и способах ее лечения.

Голубовская напомнила, что почти за девять последних недель в Британии было зафиксировано свыше 4,5 тыс. случаев заболевания скарлатиной. Однако при том, что в основном оно протекает не тяжело, скарлатина стала причиной смерти шести детей в возрасте до десяти лет в течение семи дней.

— При попадании в кровоток развивается тяжелое инвазивное заболевание, вызванное стрептококком группы А. Редко возможно развитие стрептококкового токсического шока, — отмечает инфекционист.

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Ольга Голубовская призвала родителей обращать внимание на следующие симптомы, особенно у детей до 10 лет:

высокая температура;

боли в горле;

головные боли;

мелкая красная сыпь, которая сгущается в естественных складках — локтевые сгибы, подмышечные впадины, паховые складки;

носогубный треугольник остается свободным от сыпи и четко выделяется на покрытом обильной сыпью лице;

через несколько дней от начала болезни язык приобретает малиновый цвет;

сыпь оставляет после себя шелушение.

По словам Голубовской, рост заболеваемости скарлатиной связывают с адаптацией возбудителя в связи с длительными глобальными ограничительными мероприятиями.

Врач отмечает, что заразным человек остается весь период болезни и еще несколько дней после исчезновения симптомов.

Передается инфекция воздушно-капельным путем. Помимо бактериальных инфекций, включая сепсис, стрептококк А способен поражать сердечную мышцу, почки, является причиной развития рожистого воспаления.

Голубовская отметила, что, как и при любом другом инфекционном заболевании, своевременно поставленный диагноз приведет к своевременному назначению этиотропной терапии, что является главным условием успешного лечения, профилактики осложнений и отдаленных последствий болезни.

По словам инфекциониста, этиотропной терапией в данном случае являются антибиотики, которые просто так, без диагноза, на всякий случай, назначать нельзя, поскольку появление схожих со скарлатиной симптомов может быть связано с рядом других состояний: корь, инфекционный мононуклеоз, краснуха, токсикодермия и т. д.

Источник: Ольга Голубовская

Фото: Ольга Голубовская