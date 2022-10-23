О том, что на Ровенщине 43-летний мужчина отравился мухоморами, на своей странице в Facebook сообщили специалисты Варашского районного отдела ГУ Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

— Традиция употребления красных мухоморов хорошо известна у народов северо-восточной и западной Сибири. На наших землях в древние времена мухомор использовали только для уничтожения мух, клопов и других насекомых. Отсюда и пошло название гриба, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ХХІ веке люди иногда прибегают к альтернативным методам лечения серьезных заболеваний, употребляя мухоморы в сыром виде. Человек сознательно ест ядовитый гриб с целью лечения.

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— Шокирует также тенденция среди подростков есть мухомор на спор или для видео в Tik-tok. Эти грибы также употребляют для получения галлюциногенного эффекта, — объясняют специалисты.

По их словам, ядовитые вещества, содержащиеся в мухоморе поражают печень, почки, центральную нервную систему, вызывая ряд серьезных симптомов, а в тяжелых случаях необратимые процессы в организме.

— Летальные исходы случаются в 2-3% случаев, наступают через 6-12 часов при больших количествах съеденных грибов, — пишут медики.

И уточняют: некоторые виды мухомора приводят к отравлению, симптомы которого проявляются слишком поздно, когда человеку уже почти невозможно помочь.

Источник: Ровенский ОЦКПБ Минздрава